Eva Green fue hospitalizada tras un accidente en el rodaje de "Merlina" y Netflix frenó la temporada 3

La actriz sufrió una lesión durante las grabaciones en Irlanda y la producción decidió suspender temporalmente el trabajo por precaución.

Hoy 07:52

El rodaje de la tercera temporada de “Merlina” sufrió un imprevisto luego de que la actriz Eva Green fuera hospitalizada tras un accidente en el set. El incidente ocurrió durante las grabaciones que se desarrollan en las cercanías de Dublín, en Irlanda, y obligó a detener temporalmente la producción de la serie de Netflix.

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Aunque no se difundieron detalles oficiales sobre lo sucedido, distintas versiones indican que se trató de una lesión en la pierna, lo que encendió las alarmas dentro del equipo. Según trascendió, la decisión de frenar el rodaje respondió a una medida preventiva para priorizar la salud de la actriz.

“Fue una situación complicada. Eva estaba con dolor y los productores prefirieron no arriesgarse”, señaló una fuente cercana. Tras el accidente, se activaron los servicios médicos y la actriz fue trasladada a un hospital, donde recibió tratamiento. Actualmente, se encuentra en recuperación favorable.

La pausa obligó a reorganizar el calendario de la serie protagonizada por Jenna Ortega, que continúa ampliando el universo de La familia Addams. Luego de una primera temporada filmada en Rumania, la producción se trasladó a Irlanda por cuestiones logísticas, locación que se mantiene para esta nueva entrega.

Eva Green

Una de las principales novedades de la temporada es la incorporación de Eva Green en el papel de Ofelia, la enigmática hermana de Morticia Addams, personaje interpretado por Catherine Zeta-Jones. Su llegada ya había generado expectativa entre los seguidores, especialmente después de una pista en la entrega anterior que insinuaba su aparición.

La propia actriz había expresado su entusiasmo por sumarse al proyecto: “Estoy ansiosa por aportar mi propio toque de locura a La familia Addams. Es un universo oscuro y muy creativo”.

Por el momento, no se informó cuándo se retomarán las grabaciones, aunque todo dependerá de la evolución de la actriz y de la reorganización del equipo de producción.