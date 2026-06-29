Termas de Río Hondo: un inicio de semana fresco y nublado, hoy Lunes 29 de junio de 2026

Los termenses se enfrentarán a una jornada con temperaturas frescas y un cielo nublado. El clima variará ligeramente en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, lunes 29 de junio de 2026, los termenses se despertaron con un clima parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 4.2 °C. La sensación térmica es aún más baja, alcanzando los 2.1 °C, lo que invita a abrigarse adecuadamente.

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Durante el día, se espera que el clima se mantenga nublado, con una mínima de 8.5 °C y una máxima que podría llegar a los 14.8 °C. Es recomendable que los habitantes de la ciudad se preparen para un día fresco y con posibilidad de lluvia.

El viento soplará del este-noreste a una velocidad de 8.3 km/h, lo que puede acentuar la sensación de frío en el ambiente. Los termenses deben estar atentos a los cambios en el clima, ya que esto puede afectar las actividades al aire libre.

Para mañana, martes 30 de junio de 2026, se pronostica un clima parcialmente nublado, con una mínima de 11.7 °C y una máxima de 17.9 °C. Este ligero aumento en la temperatura puede ofrecer un respiro a quienes buscan disfrutar del aire libre.

Finalmente, el miércoles 1 de julio de 2026, la situación se tornará cubierta con temperaturas que oscilarán entre los 8.9 °C y los 13.3 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 87%, por lo que se recomienda estar preparados para un clima fresco y posiblemente lluvioso en los próximos días.