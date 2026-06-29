Hugo Sigman declara este lunes en Comodoro Py en la causa por la compra de vacunas contra el Covid-19

El empresario farmacéutico fue citado a indagatoria por el juez Ariel Lijo en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas durante la pandemia.

Hoy 08:10

El empresario farmacéutico Hugo Sigman deberá presentarse este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia.

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La citación se da en el marco de una investigación judicial que analiza el proceso de adquisición de vacunas durante la emergencia sanitaria, en el que también se investigan posibles irregularidades administrativas y contractuales.

Según se supo, Sigman debía declarar originalmente en mayo, pero su defensa solicitó una postergación de la audiencia, que fue reprogramada para fines de junio.

La causa también alcanza a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, entre ellos la exministra de Salud Carla Vizzotti, dentro de un expediente que busca determinar si existieron maniobras que habrían favorecido determinados intereses económicos en el proceso de compra de vacunas.

En su requerimiento, el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que el Gobierno nacional rechazó una propuesta inicial de Pfizer presentada en agosto de 2020, que contemplaba la entrega de más de 13 millones de dosis para la Argentina.

En cambio, señaló que el Ejecutivo avanzó con contratos para la adquisición de vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm, firmados entre noviembre de 2020 y febrero de 2021.

De acuerdo con la acusación, las primeras entregas significativas de esas vacunas se concretaron recién entre marzo y abril de 2021, lo que habría generado demoras en la disponibilidad de dosis en el país.

El fiscal consideró que una eventual aceptación temprana de la propuesta de Pfizer habría permitido un acceso más rápido a un mayor volumen de vacunas durante la pandemia.

La investigación también apunta a la gestión de expedientes vinculados a Pfizer dentro del sistema electrónico GEDO, los cuales habrían permanecido durante meses en distintas áreas de la administración pública sin una resolución clara.

Para la fiscalía, el empresario Hugo Sigman aparece mencionado como un punto de conexión dentro de la investigación, en el marco de vínculos institucionales que también son objeto de análisis.

En ese sentido, se mencionan relaciones indirectas con la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, lo que forma parte de los elementos considerados en el expediente judicial.

Con la declaración prevista en Comodoro Py, Hugo Sigman tendrá la posibilidad de responder a las acusaciones o abstenerse de declarar, mientras el juez Ariel Lijo continúa reuniendo pruebas para determinar eventuales responsabilidades en el proceso de compra de vacunas durante la emergencia sanitaria.