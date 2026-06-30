La importancia de lavar las medias al revés para su higiene

Lavar las medias al revés mejora la higiene, elimina olores y conserva colores, según expertos en limpieza.

Hoy 05:42

Cuando se trata de lavar la ropa, muchas personas se enfocan en la temperatura del agua y el detergente, pero ignoran un aspecto crucial: la forma en que colocan las medias en la lavadora.

Según especialistas en limpieza, lavar las medias al revés es una práctica sencilla que no solo mejora la higiene de la prenda, sino que también prolonga su vida útil.

La razón detrás de esta recomendación es clara. El interior de las medias está en contacto directo con los pies, acumulando sudor, bacterias y malos olores.

Al invertir las medias, el detergente y el agua actúan sobre la superficie con mayor suciedad, logrando una limpieza más profunda y efectiva.

Además, el lavado al revés ayuda a eliminar pelusas y pequeñas partículas que se quedan atrapadas entre las fibras del tejido, permitiendo que los ingredientes activos del detergente actúen de manera más eficiente.

Este método también protege los colores de las medias, ya que la fricción durante el lavado se reduce, disminuyendo el desgaste y la aparición de bolitas de tela.

No obstante, si las medias presentan manchas visibles, es recomendable lavarlas del lado derecho para que el detergente actúe directamente sobre la suciedad. Para el uso cotidiano, lavarlas al revés es una de las mejores maneras de mantenerlas en buen estado.

Finalmente, las medias viejas pueden encontrar un nuevo propósito en el hogar, utilizándolas como barreras contra el frío o fundas para botellas con agua tibia, convirtiéndose en soluciones útiles y económicas.