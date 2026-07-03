Airbnb ofrece vacaciones gratuitas en Italia a cambio de desconexión digital

Airbnb lanza una innovadora propuesta que ofrece una semana gratuita en una casa rural de Italia a quienes acepten desconectarse completamente de sus dispositivos móviles.

Hoy 07:01

Airbnb ha lanzado una convocatoria única para ofrecer una semana gratuita en una casa rural en Salento, Italia, a aquellos que estén dispuestos a pasar una semana sin el uso de teléfonos móviles. Esta experiencia busca demostrar que es posible disfrutar de unas vacaciones sin pantallas, enfocándose en la cultura local y la interacción social.

La masía antigua donde se llevará a cabo esta experiencia se encuentra en una de las zonas más atractivas de Puglia. Durante los siete días, los participantes deberán entregar sus teléfonos al llegar y se sumergirán en actividades que promueven el descanso y la gastronomía típica italiana.

Además de alojamiento gratuito, la experiencia incluirá actividades como aprender a preparar pasta italiana hecha a mano, paseos en bicicleta y comidas tradicionales, todo diseñado para fomentar la convivencia y reducir el tiempo frente a las pantallas.

Sin embargo, no todos podrán participar en esta experiencia exclusiva. Airbnb ha establecido un proceso de selección para elegir a un grupo reducido de personas. Los interesados deben enviar una solicitud y ser residentes de países de la Unión Europea.

Es importante destacar que el transporte hacia Italia no está incluido en la oferta, por lo que cada participante seleccionado deberá asumir los costos de su viaje.

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años que estén dispuestas a vivir sin dispositivos conectados a internet durante toda la semana. Airbnb anunciará posteriormente quiénes serán los afortunados seleccionados para esta experiencia de desconexión digital.

Este tipo de iniciativas responde a una creciente demanda de vacaciones centradas en el bienestar y el descanso, donde cada vez más viajeros buscan desconectarse del mundo digital y disfrutar de la naturaleza y la gastronomía local.