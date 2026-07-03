Penélope Cruz reveló su extraña, secreta y nocturna afición

En medio de la gira de prensa de La invitación, film que protagoniza con Olivia Wilde, Seth Rogen y Edward Norton, la estrella española contó el pasatiempo al que hace 12 años le dedica todas sus noches.

Hoy 08:03

Penélope Cruz sorprendió al revelar el pasatiempo que tiene hace 12 años y que, hasta ahora, sólo sus íntimos conocían. En medio de su gira promocional de La Invitación, el film en el que comparte cartel con Olivia Wilde, Edward Norton y Seth Rogen. la estrella española confesó que, por las noches, se dedica a “estudiar medicina”.

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Cruz se sinceró sobre su particular y llamativa pasión durante un divertido cuestionario para The New Yorker al que se sometió junto a sus compañeros de elenco -Norton no estuvo presente- y donde ellos mismos se hacían las preguntas.

Durante la nota, y en función a la trama de la película, los artistas hablaron de sus peores citas dobles y de sus representaciones preferidas de parejas disfuncionales. Pero fue en el momento en el que Wilde le preguntó a la Cruz si tenía “intereses ocultos” o hobbies cuando la “chica Almodóvar” dejó a todos con la boca abierta

“Bueno, tengo un pasatiempo que para mí es normal, pero cuando lo digo, la gente se queda muy sorprendida”, arrancó Cruz. “Cuando era pequeña, siempre jugaba a ser médica. Le inyectaba insulina a las muñecas con las agujas de mi abuela. Y eso era un juego para mí”, repasó.

Penélope Cruz

Después de explicar el contexto y el origen, Cruz por fin confió cuál es su pasión oculta. “Durante los últimos 12 años, estudio medicina todas las noches de mi vida”, soltó, ocultando la cara detrás de sus manos. “Eres una médica amateur”, acotó Rogen, Wilde le preguntó si estaba estudiando para ser una doctora. “No, no, no, es mi hobby”, respondió. “¿Estudias online? ¿Ves videos en YouTube?”, quiso saber Rogen, muy intrigado. “No, leo libros gruesos sobre el sistema endocrino y cosas así”, aclaró.

Antes de pasar a otro tema, Cruz dejó en claro que ella tampoco entiende por qué la medicina le llama la atención, aunque lo disfruta mucho. “Me hace tan feliz, tan feliz, y probablemente durante los últimos 12 años, he estado leyendo seis días a la semana durante horas todas las noches. Y me encanta. Y no puedo explicar por qué me encanta”, cerró.