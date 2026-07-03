Termas de Río Hondo bajo la lluvia: un viernes fresco y variable para hoy Viernes 3 de julio de 2026

Las lluvias irregulares marcan el comienzo del fin de semana en Termas de Río Hondo, donde los termenses se preparan para un clima cambiante. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondan los 6 grados.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses enfrentarán un día marcado por lluvias irregulares en las cercanías. La temperatura actual es de 6.9 °C, pero la sensación térmica se siente aún más fría, alcanzando apenas los 2.4 °C. Este clima inestable podría afectar las actividades al aire libre de la comunidad.

A lo largo del día, la máxima alcanzará los 10.3 °C, lo que no representa un gran cambio en comparación con la temperatura actual. Con una humedad del 81% y un viento ligero del este-noreste, el ambiente será bastante fresco y húmedo para los habitantes de la ciudad.

Para mañana, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 5.8 °C de mínima y los 15.3 °C de máxima. Esto sugiere un leve aumento en la temperatura, aunque las probabilidades de lluvia aún podrían estar presentes.

El domingo, los termenses podrán disfrutar de un clima más agradable, ya que se espera un día soleado, con mínimas de 6.1 °C y máximas que también alcanzarán los 15.3 °C. Esto podría ser un alivio después de un inicio de fin de semana fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Termas de Río Hondo, se prevén lluvias irregulares con una mínima de 6.9 °C y una máxima de 10.3 °C. Para los próximos días, el clima mejorará ligeramente con cielos despejados y temperaturas más cálidas, permitiendo a los termenses disfrutar de un fin de semana más templado.

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