El gobernador Elías Suárez participó del acto en la Casa Histórica de Tucumán

El primer mandatario santiagueño estuvo en la ceremonia que esta madrugada se realizó en la vecina provincia de Tucumán.

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El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, fue parte de la vigilia en la histórica Casa de Tucumán para honrar a los próceres “reafirmando los valores que guiaron la independencia de nuestro país y nos constituyen como Nación”, señaló un comunicado de prensa de Casa de Gobierno.

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El presidente Javier Milei arribó al histórico edificio acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con quien presidió la actividad que se desarrolló en el lugar donde el 9 de julio de 1816 los congresales declararon la independencia argentina.

Como parte de la ceremonia, se entonó el Himno Nacional Argentino y, posteriormente, el titular del Poder Ejecutivo nacional, Javier Milei, realizó un discurso que fue emitido por Cadena Nacional.

Tal como estaba previsto, antes de la medianoche, Milei encabezó la tradicional fotografía institucional junto a los gobernadores presentes en el Salón de Jura del Museo Casa Histórico de la Independencia.