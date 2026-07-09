Sabrina Carpenter se mete en la carrera por ser Emma Frost en el nuevo X-Men de Marvel

Mientras el reboot de los mutantes empieza a tomar forma, nuevos nombres agitan el casting y encienden el debate entre los fans: ¿quién será la icónica Reina Blanca del MCU?

Hoy 07:42

Mientras Marvel Studios avanza en el desarrollo de su esperado reboot de X-Men, un nuevo rumor comenzó a tomar fuerza en las últimas horas: la actriz y cantante Sabrina Carpenter estaría en la mira para interpretar a Emma Frost, uno de los personajes más complejos y fascinantes del universo mutante.

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Desde hace semanas, distintas versiones señalan que el estudio busca incorporar a la llamada “Reina Blanca” en la película que dirigirá Jake Schreier. En ese contexto, nombres como Sydney Sweeney (Madame Web) y Margot Robbie (The Suicide Squad) ya habían sido vinculados al papel. Sin embargo, la posible inclusión de Carpenter suma un giro inesperado y alimenta aún más las especulaciones.

Emma Frost no es cualquier personaje: comenzó como una villana implacable dentro del Hellfire Club, pero con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en una líder clave de los X-Men, incluso comandando equipos como los Hellions. Dueña de poderes telepáticos de alto nivel y una mutación secundaria que le permite transformar su cuerpo en diamante orgánico, es una figura central en la mitología mutante, además de uno de los intereses amorosos más importantes de Cyclops.

A pesar del entusiasmo, desde la producción llaman a la cautela. El propio Schreier bajó el tono a los rumores: “Estamos hablando y pensando cosas, pero la mayoría de lo que se publica online no sale de nuestro equipo”, afirmó, dejando en claro que, por ahora, los nombres que circulan funcionan más como una lista de deseos que como decisiones cerradas.

En cuanto al enfoque del film, el director adelantó que toma como referencia el trabajo de Chris Claremont, especialmente su etapa en Uncanny X-Men (1975), donde se impulsó a personajes como Storm, Colossus y Nightcrawler, sin dejar de lado a figuras clásicas como Wolverine y Cyclops. También se especula con una alineación cercana a la vista en X-Men '97, aunque no se descarta una versión con los mutantes originales de “First Class”, dependiendo del tono que finalmente adopte la historia.

Por ahora, X-Men no tiene fecha de estreno confirmada, pero los rumores indican que el rodaje podría comenzar este mismo año con vistas a un lanzamiento en 2028. Mientras tanto, el misterio en torno al casting —y especialmente al rol de Emma Frost— sigue creciendo y promete ser uno de los temas más calientes del universo Marvel en los próximos meses.