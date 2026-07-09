Zendaya confesó qué fue lo que más sufrió durante el rodaje de La Odisea

La popular actriz reveló uno de los aspectos más difícil de hacer la película dirigida por Christopher Nolan.

Hoy 07:32

El próximo jueves 16 de julio llega a los cines La odisea, el nuevo film de Christopher Nolan. Basado en el relato clásico escrito por Homero, el largometraje será uno de los mayores tanques del año, y contará con un elenco de lujo encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson Charlize Theron y Zendaya, entre tantas otras estrellas. Y fue justamente la estrella de Euphoria quien en el marco de una entrevista, contó qué fue lo más duro de atravesar en dicho rodaje.

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En el podcast Happy Sad Confused, Zendaya relató que sus primeros días de rodaje fueron en Islandia, un país en el que las temperaturas eran demasiado bajas. Por ese motivo es que la actriz explicó que apenas podía mover la boca para pronunciar sus líneas de diálogo, y que eso le sumaba más nervios a la experiencia de trabajar bajo las órdenes de Nolan, uno de los nombres más respetados de la industria actual.

En el transcurso de la charla, Zendaya detalló: “La cosa era así. Yo tenía mis líneas y quería hacer las cosas bien. Pero me empecé a boicotear. Estaba particularmente frio, estábamos en Islandia. Mi boca simplemente estaba congelada. No podía pronunciar nada. Mi boca no se movía, y era literal. Y me salió algo tipo “bla, bla, bla”. Fue una vergüenza”.

Zendaya

“Pero debo decir que el solo hecho de estar en esa situación...”, continuó la intérprete y agregó: “Fue una placer tan grande tener la posibilidad de compartir escenas con personas que admiras. Entonces una parte de vos tiene que separar las cosas. Focalizarte, trabajar. Pero estaba tan conmovida y entusiasmada de estar ahí, que quería entregar mi mejor trabajo”.

Por su parte, Nolan en distintas entrevistas llegó a referirse a su experiencia de dirigir a Zendaya, y consideró que ella “siempre fue perfecta”, algo que generó divertidas escenas de celos profesionales entre Holland y Damon.