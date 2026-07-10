Buscan a una perrita perdida en el barrio Saint Germain y piden ayuda para encontrarla

Una familia busca desesperadamente a su perrita, que se perdió en el barrio Saint Germain, en la zona de avenida San Patricio.

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Según informaron, la mascota fue vista por última vez en inmediaciones de la manzana 73, lote 29, a media cuadra de la iglesia sobre avenida San Patricio.

A través de las redes sociales, sus dueños pidieron la colaboración de los vecinos para poder encontrarla y lograr que vuelva a su hogar.

Quienes puedan aportar información o tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al 3856-131508. La familia agradeció cualquier ayuda para reencontrarse con su mascota.