Mitre busca cortar la mala racha en su visita a Estudiantes de Caseros

El Aurinegro jugará este sábado desde las 15 por una nueva fecha de la Primera Nacional. Claudio Biaggio buscará su primera victoria como entrenador para cortar la mala racha y salir de la zona de descenso.

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Mitre afrontará un compromiso clave este sábado 11 de julio, cuando visite desde las 15 a Estudiantes de Caseros por una nueva jornada de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Ariel Cruz, asistido por Mariano Rossetti y Nahuel Rasullo, mientras que Salomé Di Iorio será la cuarta árbitra.

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El Aurinegro llega con la obligación de sumar de a tres para comenzar a revertir su delicado presente. En la fecha pasada, Biaggio hizo su debut como entrenador con un empate 1-1 frente a All Boys, aunque el equipo continúa sin conocer la victoria desde hace cinco partidos, con un saldo de cuatro derrotas y una igualdad. Esa racha dejó al conjunto santiagueño en el 17° puesto, en zona de descenso, con 18 puntos, producto de tres victorias, nueve empates y siete derrotas.

Del otro lado estará un Estudiantes de Caseros que atraviesa una realidad mucho más estable. El conjunto bonaerense ocupa el octavo lugar de la tabla con 27 unidades, luego de cosechar siete triunfos, seis empates y seis caídas. En su última presentación igualó 1-1 frente a Racing de Córdoba y buscará hacerse fuerte como local para mantenerse en puestos de clasificación.

Para Mitre, el desafío será doble: conseguir la primera victoria del ciclo Biaggio y empezar a salir de una situación que preocupa. Un resultado positivo en Caseros significaría un envión anímico importante para un equipo que necesita recuperar confianza y volver a prenderse en la pelea por la permanencia.