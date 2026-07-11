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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 17º
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En vivo: Independiente Rivadavia y Tigre se cruzan por Copa Argentina con la mira en octavos

La Lepra mendocina y el Matador jugarán este domingo desde las 16.15 en el estadio Julio César Villagra. El ganador enfrentará al vencedor de River-Aldosivi.

Hoy 16:06

Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentarán este domingo desde las 16.15 en el estadio Julio César Villagra, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El partido contará con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por TyC Sports.

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TEMAS Copa Argentina Club Atlético Tigre Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza
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