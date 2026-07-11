En vivo: Independiente Rivadavia y Tigre se cruzan por Copa Argentina con la mira en octavos

La Lepra mendocina y el Matador jugarán este domingo desde las 16.15 en el estadio Julio César Villagra. El ganador enfrentará al vencedor de River-Aldosivi.
Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentarán este domingo desde las 16.15 en el estadio Julio César Villagra, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El partido contará con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por TyC Sports.
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