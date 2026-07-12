Victoria Villarruel respaldó el reclamo salarial de los docentes y pidió una retribución acorde a su tarea

La vicepresidenta destacó el rol de los educadores durante un homenaje al Instituto Dámaso Centeno, donde cursó sus estudios, y afirmó que quienes enseñan merecen mayor reconocimiento y mejores condiciones laborales.

Hoy 14:17

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, expresó su apoyo al reclamo salarial de los docentes y sostuvo que quienes se dedican a la enseñanza merecen reconocimiento, respeto y una remuneración acorde a la importancia de la función que cumplen.

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Las declaraciones fueron realizadas con motivo de un nuevo aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, establecimiento educativo del que fue alumna y al que homenajeó a través de publicaciones en sus redes sociales.

El pronunciamiento se produjo en medio del debate sobre el financiamiento del sistema educativo, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme una medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En su mensaje, Villarruel recordó con afecto su paso por la institución y destacó la formación recibida durante sus años como estudiante. Señaló que en ese colegio no solo adquirió conocimientos académicos, sino también valores y vínculos personales que conserva hasta la actualidad.

La titular del Senado hizo especial hincapié en el trabajo de los docentes, al remarcar que el funcionamiento del sistema educativo es posible gracias al compromiso de generaciones de educadores que dedicaron su vida a enseñar.

Asimismo, afirmó que la educación cumple un papel esencial para el futuro del país y consideró que quienes eligen esa vocación deben contar con condiciones laborales y salariales que reflejen la relevancia de su tarea.

De esta manera, la vicepresidenta se sumó al debate sobre la situación del sector educativo y volvió a poner el foco en la necesidad de jerarquizar la labor docente mediante un mayor reconocimiento y una retribución acorde a la responsabilidad que implica formar a las futuras generaciones.