Adolescente de 14 años sufre agresión en Jujuy y presenta lesiones graves

Un adolescente de 14 años en Jujuy fue agredido por dos hombres, resultando en lesiones severas, incluyendo daño en su ojo derecho.

Hoy 14:20

Los efectivos de la Seccional 33º del barrio Alto Comedero están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre un violento episodio ocurrido recientemente en Jujuy. En este caso, un adolescente de 14 años fue agredido brutalmente por al menos dos hombres, aparentemente sin motivo alguno.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el incidente tuvo lugar el jueves pasado en horas de la tarde, cerca de la cancha de fútbol del barrio Bajo Éxodo. En ese momento, el adolescente transitaba por la zona cuando dos hombres lo atacaron, propinándole golpes de puños en el rostro y en diversas partes de su cuerpo.

Como resultado de la agresión, la víctima sufrió la pérdida de una pieza dental y una grave lesión en su ojo derecho. La situación requería atención médica urgente, por lo que fue trasladado por personal del Same a la guardia del hospital Materno Infantil 'Héctor Quintana' en la capital jujeña.

El adolescente, a pesar de su estado, logró comunicar a su madre y a los policías presentes que desconocía las razones detrás del ataque. Informó que intentó huir, pero fue interceptado por sus agresores quienes lo atacaron de manera brutal.

Las autoridades de la Seccional 33º de Alto Comedero se encuentran a cargo de las actuaciones complementarias tras la disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quienes están trabajando para esclarecer los hechos.

Este tipo de agresiones plantea serias preocupaciones sobre la seguridad pública en la región, y las autoridades están intensificando los esfuerzos para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.