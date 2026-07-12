Video: el festejo por la clasificación de Argentina terminó con incidentes en el Obelisco

Los festejos por el pase de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 finalizaron con corridas, enfrentamientos, disparos de balas de goma y 13 personas detenidas en el centro porteño.

Hoy 15:59

La celebración por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 terminó con graves incidentes durante la madrugada de este domingo en el Obelisco. Lo que comenzó como un multitudinario festejo derivó en corridas, enfrentamientos y un importante operativo de la Policía de la Ciudad, que utilizó balas de goma para dispersar a un grupo de personas.

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Como ocurre tras cada victoria de la Albiceleste, miles de hinchas se reunieron sobre la avenida 9 de Julio con banderas, camisetas y bombos para celebrar el nuevo paso del equipo dirigido por Lionel Scaloni rumbo al título.

Sin embargo, con el correr de las horas el clima festivo cambió y comenzaron los disturbios en las inmediaciones del principal punto de encuentro de los hinchas. Según la información difundida, la intervención policial se produjo luego de que un grupo de personas arrojara piedras y otros objetos contra los efectivos que participaban del operativo de seguridad.

En ese contexto, la Policía de la Ciudad avanzó sobre la avenida para controlar la situación, mientras se registraban corridas y disparos de balas de goma. La secuencia quedó registrada en numerosos videos que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Las imágenes muestran a cientos de personas alejándose del lugar mientras los efectivos intentaban despejar la zona y restablecer el orden. Las publicaciones se viralizaron en cuestión de minutos y generaron una fuerte repercusión entre los usuarios.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los incidentes dejaron un saldo de 13 personas detenidas. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias de las detenciones ni se informó oficialmente si hubo personas heridas durante el procedimiento.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se originaron los disturbios y esclarecer la participación de los involucrados.