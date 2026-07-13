Día y horario confirmados para el clásico de La Banda entre Sarmiento y Central Argentino

El Profe recibirá al Albo por la fecha 13 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 15:12

El clásico de La Banda ya tiene día y horario confirmados. Sarmiento recibirá a Central Argentino el próximo jueves, desde las 22, en el estadio Ciudad de La Banda, en el marco de la fecha 13 de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El encuentro promete ser uno de los atractivos de la jornada, como ocurre cada vez que se enfrentan los máximos rivales bandeños.

Central Argentino llega como uno de los líderes de la zona, con 22 puntos, compartiendo la cima junto a Vélez de San Ramón. Por su parte, Sarmiento se ubica en el cuarto puesto, con 18 unidades, y buscará hacerse fuerte en casa para acercarse a los puestos de arriba.

Con el condimento especial de la rivalidad histórica, el estadio Ciudad de La Banda será escenario de un duelo clave para ambos equipos en la recta final de la fase regular.

Resultados fecha 13

Comercio 1-0 Unión Santiago

Central Córdoba 5-0 Mitre

Villa Unión 2-1 Instituto Santiago

Agua y Energía 1-1 Vélez de San Ramón

Lunes

16, Yanda vs. Güemes

Jueves

22, Sarmiento vs. Central Argentino