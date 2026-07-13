Liam Gallagher les dejó un mensaje a los argentinos antes de la semifinal con Inglaterra y se volvió viral

El cantante de Oasis expresó el cariño que siente por el público argentino, aunque reconoció que quiere ver a Inglaterra en la final del Mundial. Su publicación en X desató una catarata de respuestas cargadas de humor y afecto.

Hoy 15:09

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra sumó un capítulo inesperado fuera de la cancha. Liam Gallagher, histórico cantante de Oasis, publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido a los hinchas argentinos que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones en las redes sociales.

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"Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", escribió el músico británico. La publicación reflejó el cariño que siente por el público argentino, aunque dejó en claro que, como era de esperar, su corazón futbolero está del lado de la selección inglesa.

El mensaje no tardó en multiplicarse entre los usuarios de ambos países, que respondieron con humor y afecto. Uno de los comentarios más celebrados le propuso un curioso desafío: "Bueno Liam, ¿qué te parece un trato? Si gana Argentina volvés a dar unos recitales acá. Y si pierde Argentina... también volvés a dar unos recitales acá".

Otro usuario le escribió: "Más allá del resultado, para nosotros ya sos casi argentino y te vamos a querer igual". El tono de las respuestas mostró el vínculo especial que el exlíder de Oasis mantiene desde hace años con sus fanáticos argentinos.

Entre los intercambios también se destacó el de una usuaria que comentó: "Estaba lista para pelear con Liam por el Argentina-Inglaterra y ahora resulta que eligió la paz". Gallagher respondió con una frase tan breve como divertida: "Estoy asustado", lo que despertó aún más reacciones y memes en la plataforma.

La conversación continuó cuando otro usuario puso en duda la confianza del músico en una victoria inglesa, recordándole sus habituales pronósticos optimistas sobre el Manchester City. Sin perder el tono distendido, Gallagher respondió: "Escuchen, Argentina es enorme, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial".

En los últimos días, el cantante se mostró muy activo comentando el Mundial 2026 en sus redes sociales. Tras la clasificación de Inglaterra a las semifinales, aseguró que su selección iba a conquistar el título e incluso bromeó con que estaba dispuesto a interpretar "Wonderwall" si los ingleses alcanzaban la final.

El intercambio volvió a demostrar la excelente relación que Liam Gallagher mantiene con el público argentino desde hace décadas. Más allá de la histórica rivalidad futbolística entre ambos países, los hinchas recibieron sus palabras con humor y respeto, celebrando la sinceridad del músico y reafirmando el cariño mutuo que existe entre el artista y sus seguidores argentinos.