Mitre y Güemes, con programación confirmada para la fecha 21 de la Primera Nacional

El Aurinegro recibirá a Racing de Córdoba, mientras que el Gaucho visitará a Chacarita. Ambos equipos santiagueños buscarán recuperarse y salir de la zona de descenso.

Hoy 15:25

Los equipos santiagueños que compiten en la Primera Nacional ya tienen días y horarios confirmados para disputar la fecha 21 del campeonato.

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Por la Zona A, Mitre recibirá a Racing de Córdoba el próximo viernes 17 de julio, desde las 21, en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione.

En tanto, por la Zona B, Güemes visitará a Chacarita el lunes 20 de julio, desde las 15, en un duelo clave para las aspiraciones del Gaucho.

Ambos representantes santiagueños llegarán con la necesidad de recuperarse tras las derrotas sufridas el fin de semana. Mitre viene de caer por 3-0 ante Estudiantes de Caseros en Buenos Aires, mientras que Güemes perdió como local por 2-0 frente a San Martín de San Juan.

Los dos equipos buscarán comenzar a despegar en la tabla y sumar puntos importantes para salir de la zona de descenso.