Fin del sueño xeneize: Roma anunció la continuidad de Paulo Dybala hasta 2027

El delantero argentino renovó su contrato con el club italiano y seguirá una temporada más en Europa. Boca se ilusionaba con sumarlo, pero la decisión de la Joya apagó esa posibilidad.

Hoy 13:44

El sueño de Boca por incorporar a Paulo Dybala llegó a su fin. En medio del Mundial 2026, la Roma anunció oficialmente la renovación del contrato del delantero argentino, que continuará en el club italiano hasta el 30 de junio de 2027.

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“La Roma se complace en anunciar el acuerdo para la renovación del contrato de Paulo Dybala hasta el 30 de junio de 2027”, informó la institución de la capital italiana en un posteo especial para confirmar la continuidad del campeón del mundo.

La noticia representa un golpe para Boca, que se había ilusionado con aprovechar la situación contractual del futbolista para intentar sumarlo sin tener que desembolsar dinero por su ficha. Sin embargo, la oferta del club italiano y la posibilidad de disputar la próxima Champions League terminaron inclinando la balanza a favor de su continuidad en Europa.

La Roma también destacó la importancia de Dybala dentro del plantel. El argentino llegó al club en 2022 y, desde entonces, se transformó en una de las grandes figuras del equipo, tanto por su jerarquía técnica como por su liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Según informó Reuters, Dybala acumuló 139 partidos y 45 goles con la camiseta de la Roma desde su llegada al club. Además, el equipo romano logró clasificarse a la próxima Champions League, un factor clave para sostener al futbolista en el proyecto.

La insistencia del entrenador Gian Piero Gasperini para mantener a las principales figuras del plantel también fue determinante. El técnico considera a Dybala una pieza importante para la temporada que se viene, en la que la Roma volverá a competir en el máximo torneo europeo.

El nuevo vínculo incluiría una baja significativa en el salario base del jugador, con bonos ligados a su rendimiento deportivo. De acuerdo con medios europeos, el contrato contempla un sueldo menor al que percibía anteriormente, aunque con variables por partidos jugados y goles convertidos.

En su última temporada, la Joya anotó 3 goles y brindó 7 asistencias en 27 partidos. Las complicaciones físicas le impidieron sostener una mayor regularidad, pero su calidad sigue marcando diferencias en el fútbol europeo.

De esta manera, Dybala continuará en la Roma y Boca deberá buscar otras alternativas en el mercado de pases. El Xeneize quedó fuera de carrera por uno de los nombres que más expectativa había generado entre sus hinchas.