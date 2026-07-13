Condenaron al ex senador Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso en Paraguay

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos lo encontró culpable por tentativa de contrabando de dinero. Su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel, también fue condenada.

Hoy 15:54

El ex senador nacional Edgardo Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por la Justicia de Paraguay, luego de que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos lo encontrara culpable por el delito de tentativa de contrabando de dinero. En el mismo fallo también fue condenada su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel, quien recibió una pena de un año y diez meses de prisión en suspenso como coautora del hecho.

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Antes de conocerse la sentencia, ambos habían permanecido 18 meses bajo prisión domiciliaria en Asunción, período que será computado dentro de las condenas impuestas por la Justicia paraguaya.

La causa se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú, en Brasil, con Ciudad del Este, en Paraguay. Durante un control aduanero, las autoridades encontraron en el vehículo en el que viajaban 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes sin declarar.

Para el tribunal, el dinero en efectivo constituye una mercancía que debía ser informada ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, por lo que el hecho fue calificado como contrabando de divisas en grado de tentativa.

La situación judicial del ex legislador no termina con esta condena. En Paraguay también enfrenta otra investigación por la presunta compra irregular de seis departamentos de lujo en Asunción, en una causa en la que fue imputado por presunto lavado de dinero al sospecharse que los fondos utilizados podrían tener un origen ilícito.

Además, meses atrás la Justicia paraguaya aprobó la extradición de Kueider y Guinsel solicitada por la Justicia argentina. Una vez que regresen al país, ambos deberán afrontar otra causa en la que son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y se espera que queden detenidos para continuar con el proceso.