Milei se burló de Cristina tras el triunfo de Argentina: "Sufrió como una condenada"

El Presidente publicó un mensaje en redes sociales luego de la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026 y volvió a apuntar contra la ex mandataria.

Hoy 16:34

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. A través de sus redes sociales, el mandatario lanzó una chicana vinculada a la situación judicial de la ex mandataria.

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Luego del triunfo por 3 a 1 frente a Suiza, en un encuentro que se definió tras 120 minutos de juego, Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente generó repercusión y opiniones divididas entre los usuarios.

"Dice Cristina que, viendo el partido, sufrió como una condenada", escribió el jefe de Estado, en una frase que hace referencia a la condena que cumple la ex presidenta.

La publicación alude a la situación judicial de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su vivienda ubicada sobre la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. Además, permanece bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica.

Días atrás, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa de la ex mandataria y confirmó las condiciones de su prisión domiciliaria, por lo que continuará con el dispositivo de control electrónico y el régimen de autorización de visitas dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2.