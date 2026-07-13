Argentina jugará de azul ante Inglaterra: la coincidencia con 1986 y 1998 que ilusiona a los hinchas

La Selección utilizará su indumentaria alternativa en la semifinal del Mundial 2026, tal como ocurrió en sus dos victorias más recordadas frente al conjunto inglés.

Hoy 16:47

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles, desde las 16, por las semifinales del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Para ese partido, el equipo de Lionel Scaloni utilizará su camiseta alternativa azul, una elección que despertó la ilusión de los hinchas por los antecedentes históricos ante los ingleses.

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Según trascendió, la FIFA autorizó el pedido argentino para jugar con su uniforme alternativo, mientras que Inglaterra será local administrativo y vestirá su tradicional camiseta blanca. El dato no pasó inadvertido: las dos veces que Argentina eliminó a Inglaterra de una Copa del Mundo lo hizo con camisetas de tonalidad azul.

El antecedente más emblemático ocurrió el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final del Mundial de México. El equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo venció 2-1 a Inglaterra con los dos goles más recordados de Diego Armando Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

En aquel partido, la Selección utilizó una camiseta azul que quedó para siempre en la historia del fútbol argentino. La casaca fue preparada contrarreloj, con escudos y números agregados pocas horas antes del encuentro, y terminó asociada a una de las actuaciones más icónicas de todos los Mundiales.

La segunda victoria llegó en Francia 1998, por los octavos de final. Argentina e Inglaterra igualaron 2-2 en un partido cargado de tensión y el equipo dirigido por Daniel Passarella avanzó tras imponerse 4-3 en la definición por penales.

Aquella noche también tuvo al azul como color predominante en la camiseta argentina. Javier Zanetti marcó uno de los goles de la Selección tras una jugada preparada de tiro libre, y luego la clasificación se resolvió desde los doce pasos.

El cruce de Atlanta será, entonces, el tercer partido mundialista ante Inglaterra en el que Argentina vestirá su uniforme alternativo. Además, será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en una semifinal de Copa del Mundo.

Las otras coincidencias que rodean al partido

Los antecedentes de 1986, 1998 y 2026 también presentan otros puntos en común que alimentan la ilusión de los hinchas. En las tres ediciones, Argentina llegó invicta al encuentro contra Inglaterra después de superar la fase de grupos.

En Francia 1998 y en el actual Mundial, además, la Selección ganó los tres partidos de la primera ronda. También aparece otra coincidencia: en los tres torneos enfrentó a un equipo asiático, con Corea del Sur en 1986, Japón en 1998 y Jordania en 2026.

Otro detalle curioso tiene que ver con los goles de defensores argentinos antes del duelo con los ingleses. Oscar Ruggeri marcó en México 1986, Mauricio Pineda lo hizo en Francia 1998 y, en esta edición, convirtieron Lisandro Martínez ante Cabo Verde y Cristian Romero frente a Egipto.

También hay un punto de contacto entre los entrenadores. Tanto Bilardo como Scaloni tienen vínculos con Estudiantes de La Plata y ambos buscaron quitarle carga extradeportiva al partido por el antecedente de la Guerra de Malvinas.

“Mezclar el fútbol con aquella guerra sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en las islas”, había declarado Bilardo antes del encuentro de 1986.

Scaloni, en la previa de esta semifinal, adoptó una postura similar y sostuvo que no se debe “buscar otra cosa” alrededor del partido. “Es un simple partido de fútbol”, afirmó el entrenador argentino.

El historial entre Argentina e Inglaterra en Mundiales

Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en Copas del Mundo. El historial marca tres victorias inglesas, un triunfo argentino y un empate, en el que la Albiceleste avanzó por penales en 1998.

5 partidos jugados

1 victoria para Argentina

1 empate, con clasificación argentina por penales

3 victorias para Inglaterra

El nuevo capítulo de esta rivalidad se jugará este miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La Selección buscará meterse en otra final mundialista, vestida otra vez con un color que los hinchas asocian a noches inolvidables.