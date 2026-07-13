Incautan 400 kilos de carne en mal estado en Orán, Salta

Un operativo de control en la Ruta Nacional 50 de Orán resultó en el decomiso de 400 kilos de carne porcina que no cumplía con las condiciones sanitarias requeridas para el consumo humano.

Hoy 16:53

Un reciente operativo de control llevado a cabo en la Ruta Nacional 50, en las cercanías de la ciudad de Orán, culminó con la incautación de aproximadamente 400 kilos de carne porcina que se transportaba sin cumplir con las condiciones sanitarias exigidas para su consumo.

Los agentes de la Comisaría 4 de Aeroparque y de Seguridad Vial iniciaron la inspección de una camioneta que transportaba cuatro porcinos faenados, lo que despertó sospechas sobre el estado de la carga.

Durante el proceso de inspección, se constató que la carne era transportada sin respetar la cadena de frío y sin la documentación sanitaria necesaria, lo que llevó a la intervención de la Policía Rural y Ambiental de Pichanal.

Al verificar las irregularidades encontradas, se procedió al decomiso y secuestro de la carne, dado que no reunía las condiciones sanitarias aptas para el consumo humano.

El conductor de la camioneta, un hombre de 43 años, fue infraccionado por violar el artículo 206 del Código Penal, lo que implica un manejo irresponsable de productos alimenticios que ponen en riesgo la salud pública.

La investigación relacionada con este caso ha sido asignada a la Fiscalía Penal 2 de Orán, que tomará las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.