Álvaro Montero y su llegada a Boca: “Sabemos la grandeza que tiene el club”

El arquero colombiano arribó este martes a Buenos Aires para convertirse en nuevo refuerzo xeneize.

Hoy 12:06

Álvaro Montero llegó a Buenos Aires para convertirse en nuevo refuerzo de Boca. El arquero colombiano aterrizó este martes por la mañana en el aeropuerto de Ezeiza y, antes de realizarse la revisión médica y firmar su contrato por cuatro temporadas, brindó sus primeras declaraciones como futuro jugador azul y oro.

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Con sus imponentes 2,01 metros, el guardameta se llevó todas las miradas en su arribo al país. Además, cuando se ponga oficialmente el buzo xeneize, romperá un récord: se convertirá en el arquero más alto de la historia del club, por encima de Esteban Andrada y Agustín Rossi.

Montero viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección de Colombia, donde fue suplente y alcanzó los octavos de final. Tras un breve descanso, se sumará al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena, que buscaba reforzar el arco para el segundo semestre.

“Sabemos la grandeza que tiene el club”, expresó el colombiano en diálogo con ESPN, al referirse a su llegada a Boca y a las expectativas que genera este nuevo desafío en su carrera.

El arquero llega para pelear todos los frentes que tendrá el Xeneize por delante: el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, certamen en el que Boca jugará este jueves ante Sarmiento por los 16avos de final.

Su buen rendimiento en Vélez fue determinante para que Boca avanzara por su contratación. En el Fortín, Montero disputó 17 partidos, recibió apenas 13 goles y mantuvo siete vallas invictas, números que respaldan su llegada al club de la Ribera.

Uno de los que más elogió su nivel fue Óscar Córdoba, histórico arquero colombiano y referente absoluto en Boca. El exguardameta lo definió como “un arquero de ocho, nueve puntos” y ya había impulsado su nombre en otras oportunidades.

Montero también habló de Córdoba y dejó en claro la admiración que siente por uno de los grandes ídolos xeneizes. “En su momento hablamos hace unos años atrás y, cómo crees, una total admiración, hermano”, afirmó.

Luego agregó: “Ojalá uno pueda lograr hacer aunque sea un poquito todo lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo”.

Tras sus primeras palabras, Montero se trasladó a la clínica Genea para cumplir con los chequeos médicos de rutina. De no mediar inconvenientes, firmará su vínculo por cuatro años y quedará a disposición de Arruabarrena.

La operación se cerró en 4 millones de dólares por el 100% de su ficha. Vélez había adquirido el pase desde Millonarios por 1,5 millones de dólares, luego de haber pagado previamente 400 mil dólares por un préstamo con cargo.

Con su llegada, Boca suma un arquero de jerarquía, presencia física y experiencia internacional para afrontar una segunda mitad de temporada cargada de competencia.