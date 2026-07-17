El reto de transformar el desencanto y renovar la política

El mayor riesgo para las democracias latinoamericanas ya no son las rupturas abruptas del orden constitucional, sino su erosión gradual desde dentro.

Hoy 07:22

Por Michelle Muschett

Para Clarín

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América Latina y el Caribe es la región más democrática del mundo en desarrollo. Aunque sus democracias siguen siendo imperfectas, hoy constituyen el sistema político predominante. Que más de cuatro de cada cinco personas vivan en países gobernados por autoridades electas democráticamente es el resultado de décadas de movilización social, acuerdos políticos y transiciones que permitieron sustituir la confrontación por la competencia política dentro de reglas compartidas.

Sin embargo, la permanencia de la democracia no garantiza su sostenibilidad. Aunque la mayoría de la población sigue prefiriéndola como sistema político, menos de la mitad se declara satisfecha con su funcionamiento. Esta es una de las principales advertencias del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD: la democracia debe responder de manera efectiva a las expectativas ciudadanas si quiere mantener su legitimidad.

Detrás de esa insatisfacción existe una brecha creciente entre las instituciones y la ciudadanía. La participación electoral continúa siendo alta, pero muchas personas sienten que, una vez celebradas las elecciones, sus demandas tienen poco peso en las decisiones públicas.

La persistencia de desigualdades, la inseguridad y las dificultades para acceder a servicios de calidad alimentan la percepción de que la democracia no está generando resultados suficientes. Las personas la valoran no solo por sus procedimientos, sino también por su capacidad para mejorar sus vidas.

Por ello, democracia, desarrollo humano y Estado forman un vínculo inseparable. La democracia permite decidir colectivamente; el desarrollo humano amplía capacidades y libertades; y el Estado transforma esas decisiones en políticas públicas y resultados concretos. Cuando estos tres elementos se refuerzan mutuamente, generan una dinámica virtuosa. Cuando se debilitan, aumenta la frustración ciudadana.

Durante las últimas décadas, la región registró avances importantes en salud, educación, ingresos, protección social y ampliación de derechos. Sin embargo, esos progresos no llegaron con la misma intensidad a todos los sectores. Más del 70 % de la población considera que los gobiernos responden principalmente a intereses particulares. Esta percepción afecta también el funcionamiento de la democracia, porque condiciona quién tiene capacidad real para influir, reclamar y ser escuchado.

Cuando la desigualdad económica se convierte en desigualdad política, la representación se distorsiona. Algunos grupos adquieren una influencia desproporcionada sobre la agenda pública, mientras otros permanecen al margen.

La debilidad de los partidos y la crisis de representación favorecen liderazgos personalistas. A ello se suman nuevas presiones, como la polarización, la transformación tecnológica y el impacto de la inteligencia artificial sobre el debate público.

La revolución digital también está transformando la vida democrática. Las redes sociales se han convertido en una fuente central de información, aunque la mayoría de las personas desconfía de ellas. La desinformación, la manipulación algorítmica y el uso irresponsable de la inteligencia artificial fragmentan el espacio público, deterioran la deliberación ciudadana y pueden erosionar la confianza en los procesos electorales.

A estas tensiones se suma la amenaza del crimen organizado. En distintos territorios ya no opera únicamente como una red ilegal. También disputa autoridad al Estado, condiciona liderazgos locales y captura espacios institucionales. Cuando el Estado no logra garantizar seguridad y derechos, otros poderes llenan ese vacío. El resultado es una democracia con menos libertad efectiva para participar y decidir.

La movilidad humana y la crisis climática reflejan otras dimensiones de estos desafíos. Millones de personas migran en busca de oportunidades y estabilidad, mientras crecen discursos de rechazo que debilitan la cohesión social. Al mismo tiempo, los fenómenos climáticos extremos y la pérdida de biodiversidad obligan a tomar decisiones complejas sobre costos, beneficios y responsabilidades. El futuro democrático también dependerá de cómo se gestionen estos procesos.

El mayor riesgo para las democracias latinoamericanas ya no son las rupturas abruptas del orden constitucional, sino su erosión gradual desde dentro. Las instituciones pueden seguir funcionando y las elecciones continuar celebrándose, mientras crece la percepción de que el sistema no responde a las necesidades de la ciudadanía. Ese desgaste silencioso puede resultar tan dañino como las crisis más visibles.

Frente a esta realidad, el desafío no es reemplazar la democracia, sino renovarla. Ello exige proteger la integridad electoral, fortalecer los organismos de control, limitar la influencia indebida del dinero en la política, recuperar la capacidad de representación de los partidos y resguardar la calidad del ecosistema informativo. También requiere Estados con presencia efectiva e instituciones capaces de sostener avances incluso en tiempos de crisis.

La región todavía está a tiempo de transformar la presión en renovación y el desencanto en impulso democrático. Ya demostró que puede cambiar su trayectoria cuando actúa colectivamente en favor del bien común. Hoy enfrenta una nueva tarea: lograr que la democracia vuelva a ser percibida como el mejor instrumento para ampliar oportunidades, proteger libertades y responder a las demandas ciudadanas. El futuro de la democracia y del desarrollo dependerá, en última instancia, de la capacidad colectiva para sostener ese esfuerzo.