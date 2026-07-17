Nicolás Varrone fue 12° en la Clasificación de la F2 en Spa Francorchamps

El piloto bonaerense quedó a un paso de los diez mejores en la Clasificación de la F2 en Bélgica.

Hoy 13:01

Nicolás Varrone completó el trabajo del viernes dentro de la FIA Fórmula 2 en la traza de Spa Francorchamps, en el marco del Gran Premio de Bélgica. Este fin de semana se entregan puntos por la 8va fecha de la F2, donde el argentino quiere continuar la cosecha, comenzando con la tanda de Clasificación del viernes.

La mañana comenzó con buenas referencias en el reloj, pero un despiste aguó el panorama del 3er lugar que consiguió Varrone en los entrenamientos. Por la tarde, con los neumáticos súper blandos y una pista que recibió humedad de algunos nubarrones antes de salir a la pista, la situación cambió.

Un trompo de Noel León causó una temprana bandera roja, aunque el mexicano logró arrancar el vehículo gracias a los desniveles de la pista. Lo dejó correr en reversa y funcionó. Hasta allí, el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport) fue el referente con un tiempo de 1m57s124. En este primer intento, Nicolás Varrone (MP Motorsport) quedó a 9/10 de diferencia para ser 14to en la tabla.

Los tiempos mejoraron en los últimos minutos, en una frenética definición. Otra bandera roja hizo que el tiempo disponible con la pista habilitada fuera escaso, con una sola vuelta veloz sobre el último juego de neumáticos disponible. Allí apareció Rafael Cámara (Invicta Racing) para bajar el registro de referencia hasta 1m56s306 por delante del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix) y Dunne. El argentino mejoró para quedar a 7/10 del mejor tiempo, en el 12.° lugar de la tabla.

Las carreras del fin de semana para Varrone en la FIA Fórmula 2: El sábado la Carrera Sprint a las 9:05hs (18 vueltas) y el domingo la Carrera Principal a las 5:00 horas (25 vueltas).

Cómo le fue a Nicolás Varrone en la primera prueba

Nicolás Varrone comenzó su trabajo dentro de la FIA Fórmula 2 en el exigente trazado de Spa Francorchamps, compartiendo el fin de semana del Gran Premio de Bélgica con Franco Colapinto en la F1 y el ítalo argentino Mattia Colnaghi en la F3. La pista belga significa la 8va fecha de la F2, donde el fin de semana comenzó con buenas referencias en el reloj y un despiste que frenó los últimos intentos para mejorar los registros.

Utilizando los neumáticos de compuesto medio (color amarillo) en esta sesión, el argentino tuvo un sólido inicio, conociendo la pista de su paso anterior por categorías de monopostos y también de endurance. Cuando quedaban sólo 15 minutos para terminar la tanda, Varrone se colocó 3ro con un tiempo de 1m59,253 a 326 milésimas del referente, el búlgaro Nikola Tsolov. Se benefició de los excesos en los límites de pista protagonizados por el irlandés Alexander Dunne, del Rodin Motorsport, a quien le borraron tres vueltas rápidas.

La sesión pasó de la primera referencia, a cargo de Rafael Camara (Invicta Racing), en un tiempo de 2m00s057 hasta el registro final con el 1m58s927 de Tsolov. A falta de cuatro minutos, un mínimo exceso de Varrone provocó un desliz que lo llevó hasta las vías de escape justo antes de la curva de Stavelot, provocando que se detuviera la actividad. Esto selló cualquier intento de mejora y los registros ya no cambiaron.

Varrone deberá disputar la Clasificación hoy mismo, a las 11:00 horas de Argentina montando los neumáticos super blandos (color morado). El sábado tendrá la Carrera Sprint a las 9:05hs (18 vueltas) y el domingo la Carrera Principal a las 5:00 horas (25 vueltas).