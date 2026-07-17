En clasificación complicada de FIA F3, Colnaghi quedó sexto en Spa

La lluvia y un choque entre cinco participantes impidieron completar la sesión, en la cual Freddie Slater fue el más rápido como en el entrenamiento.

Hoy 12:30

Cumpliendo una positiva labor en el mítico circuito de Spa – Francorchamps, el piloto ítalo argentno Mattia Colnaghi consiguió clasificarse en el sexto lugar de la sesión de FIA Fórmula 3 con el auto del equipo neerlandés MP Motosport, al girar en 2m05s695, y con ello ubicarse a 745/1000 de Freddie Slater (Trident) quien resultó el más rápido de la sesión con 2m05s150, a 201,473 Km/h.

La sesión no pudo completarse, quedando pendientes nueve minutos. Primero porque una colisión entre los autos de Noah Stromsted (compañero del «poleman»), Yevan David (AIX), Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing), José Garfias y James Wharton (ambos de Prema), que dejó restos en la pista, y finalmente por una fuerte lluvia que indicó preservar la seguridad de los pilotos y culminar anticipadamente la tanda.

Colnaghi ha concretado una de sus mejores labores en la primera temporada que está cumpliendo en FIA F3, y con el resultado obtenido podrá largar séptimo este sábado en la carrera Sprint, desde la hora 5:00 de nuestro país, y sexto en la principal, el domingo a las 3:30; por su parte, el líder del campeonato, Ugo Ugochukwu (Campos) se clasificó 9.° y con ello estará partiendo cuarto en la prueba sabatina.

Cómo le fue a Mattia Colnaghi en la primera prueba

Se inició la sexta ronda del campeonato de FIA Fórmula 3 en el circuito belga de Spa – Francorchamps con la práctica en la pista de 7.004 metros y en donde Mattia Colnaghi consiguió establecer el undécimo tiempo al marcar 2m06s733 a bordo del coche de MP Motorsport, con el cual recorrió 11 giros en el emblemático escenario.

Con dicha referencia, y en una sesión que contó con 21 de los 30 participantes girando en menos de un segundo de diferencia, el piloto ítalo argentino se colocó el 11.° puesto a 422 milésimas del británico Freddie Slater (Trident), quien fue el más veloz en el circuito belga, escoltado por Théophile Naël (Campos) a 151/1000 y Maciej Gladysz (ART) a 0s240.

Por su parte, el americano Ugo Ugochukwu (Campos), quien lidera el campeonato, fue quinto a 0s249, quedando detrás de su compañero Ernesto Rivera (a 0s242).