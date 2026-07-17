Investigan presuntas inconsistencias patrimoniales de Adorni: un informe detectó diferencias entre ingresos y gastos

La Dirección de Asesoramiento Financiero entregó un informe al fiscal Gerardo Pollicita que señala discrepancias en la evolución patrimonial del ex jefe de Gabinete y de su esposa.

Hoy 16:01

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que detectó inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos analizados en el marco de la causa que investiga al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

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El estudio no establece un monto total de las diferencias detectadas, aunque sí detalla las inconsistencias registradas año por año. El objetivo del informe es reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, mediante el análisis de bienes, ingresos, inversiones, gastos y deudas.

La investigación se centró en comparar las declaraciones juradas con el nivel de vida y los movimientos financieros de la pareja. Además, se incorporó un análisis de operaciones realizadas mediante billeteras virtuales y criptomonedas, con el fin de determinar si existieron movimientos de fondos que no hayan sido debidamente justificados.

Durante la feria judicial, Pollicita y su equipo revisarán en detalle el contenido del informe para identificar los puntos considerados más relevantes. Una vez concluido ese análisis, el fiscal podría solicitar a Adorni una justificación patrimonial, una instancia prevista por el proceso judicial antes de resolver una eventual citación a declaración indagatoria.

Los principales ejes del informe

La DAFI examinó la situación patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, organizando el trabajo en siete áreas principales.

Entre los aspectos evaluados figuran la evolución de bienes e inversiones, el origen de los ingresos y ahorros, los gastos corrientes y extraordinarios, la comparación entre las declaraciones juradas y la documentación reunida, las operaciones con criptomonedas, el análisis de deudas y préstamos, y una reconstrucción de la ecuación patrimonial anual y acumulada.

El informe también contempla la identificación de operaciones sin respaldo suficiente o que no se correspondan con ingresos acreditados, uno de los puntos centrales para determinar si existieron incrementos patrimoniales incompatibles con los recursos declarados.

La explicación de Adorni

La causa se inició tras una serie de medidas destinadas a verificar compras, reformas en propiedades, viajes y otros gastos de elevado valor atribuidos al ex funcionario.

Frente a esas sospechas, Adorni sostuvo que parte de su patrimonio proviene de una inversión de aproximadamente 200.000 dólares en Bitcoin realizada entre 2013 y 2014, operación que, según su versión, le habría generado ganancias cercanas a los 500.000 dólares. Esa explicación será contrastada con la documentación y las pruebas incorporadas al expediente mientras continúa la investigación judicial.