El tremendo elogio del capitán de España a Messi que revoluciona la previa de la final del Mundial

Rodri habló antes del duelo decisivo ante Argentina y elevó al rosarino a un lugar de privilegio.

Hoy 16:44

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España empezó a sumar condimentos especiales. A pocas horas del partido decisivo, Rodri, capitán y eje futbolístico del equipo de Luis de la Fuente, habló de Lionel Messi y dejó un elogio que rápidamente empezó a circular en el mundo del fútbol.

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El volante del Manchester City, considerado uno de los grandes referentes de la Selección española, fue consultado por el capitán argentino y no dudó en dimensionar su figura.

“Messi habla por sí solo. Pero más allá de los reconocimientos individuales, por él habla su trayectoria”, expresó Rodri, en diálogo con el diario AS.

El mediocampista español conoce bien a Messi. Lo enfrentó en varias oportunidades, primero cuando el rosarino brillaba en el Barcelona y Rodri daba sus primeros pasos en Villarreal y luego en Atlético Madrid. Más tarde volvió a cruzarlo ya como futbolista del Manchester City, cuando Leo vestía la camiseta del Paris Saint-Germain.

Rodri también puso en valor el nivel que Messi sostiene a sus 39 años, en una Copa del Mundo en la que volvió a ser decisivo para llevar a Argentina a otra final.

“Tantos años al máximo nivel… Llegar a los, no sé cuántos años tiene ahora, en ese estado de forma y ser el mejor jugador del Mundial es increíble”, afirmó.

El capitán español también remarcó lo que representa Messi para la Selección Argentina, más allá de su rendimiento individual.

“Para ellos es más que un jugador. Es un referente, su líder. Pero habrá que controlar a Argentina en todos los ámbitos”, señaló.

El elogio no llega de un actor secundario. Rodri es una de las piezas más importantes de España, el jugador que organiza el equipo desde la mitad de la cancha y uno de los grandes responsables del camino de La Roja hasta la final. En este Mundial, su influencia fue clave para sostener la identidad de un seleccionado que basa su juego en la posesión, la presión y el control de los tiempos.

Del otro lado estará un Messi que vuelve a disputar una final del mundo, después de liderar a Argentina en la remontada ante Inglaterra, con dos asistencias determinantes para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Para muchos futbolistas de esta generación, enfrentar a Messi en una final tiene un valor simbólico particular. Rodri creció viendo al rosarino en su etapa más dominante en el Barcelona y ahora lo tendrá enfrente en el partido más importante del Mundial.

La final entre Argentina y España se jugará el domingo, en Nueva York/Nueva Jersey. La Albiceleste buscará el bicampeonato mundial, mientras que La Roja intentará sumar la segunda estrella de su historia.

En la previa, Rodri ya dejó claro el respeto que existe del otro lado: España sabe que para levantar la Copa deberá controlar a Argentina y, sobre todo, a un Messi que sigue marcando diferencias en el escenario más grande.