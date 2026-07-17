Flamengo acelera por Thiago Almada y complica el sueño de River

El club brasileño ya tendría acordadas las condiciones económicas con el entorno del futbolista de la Selección argentina y prepara una oferta cercana a los 30 millones de euros por el 50% de su pase. En Núñez crece el pesimismo por su llegada.

Hoy 16:01

Mientras Thiago Almada concentra toda su atención en la final del Mundial 2026 con la Selección argentina, su futuro comienza a definirse fuera de la cancha. En las últimas horas, Flamengo avanzó con fuerza en las negociaciones y quedó mejor posicionado que River para quedarse con el mediocampista ofensivo.

El Mengão ya habría alcanzado un acuerdo en los términos económicos con el entorno del futbolista y ahora prepara una oferta cercana a los 30 millones de euros por el 50% del pase, una cifra muy superior a la que el conjunto de Núñez estaba dispuesto a desembolsar.

La propuesta de River rondaba los 20 millones de euros, pero el fuerte poderío económico del club brasileño lo dejó varios pasos por detrás en la carrera por el exjugador de Vélez. De todas maneras, tanto Flamengo como el Millonario deberán esperar a que finalice la Copa del Mundo para retomar formalmente las conversaciones, ya que Almada está enfocado exclusivamente en el duelo decisivo frente a España.

Más allá del interés de ambos gigantes sudamericanos, la prioridad del volante de 25 años sigue siendo continuar su carrera en Europa. Con pocos minutos en el Atlético de Madrid por decisión de Diego Simeone, el futbolista analiza su futuro y pretende aguardar hasta el cierre del mercado europeo con la esperanza de recibir una propuesta de alguna de las principales ligas del continente.

Ese escenario hace que el optimismo en River disminuya con el correr de los días. No solo porque el deseo del jugador es permanecer en Europa, sino también porque Flamengo está dispuesto a realizar una inversión difícil de igualar para cualquier club sudamericano.

Por ahora, la definición deberá esperar hasta después de la final del Mundial. Sin embargo, todo indica que el conjunto brasileño tomó la delantera en una negociación que, hace apenas unas semanas, parecía tener a River como el principal candidato para repatriar a uno de los futbolistas argentinos con mayor proyección.