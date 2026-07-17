VIDEO: Pierre Gasly destrozó su Alpine tras un fuerte accidente en la FP2 del GP de Bélgica

El piloto francés perdió el control de su monoplaza en Spa-Francorchamps, impactó contra las defensas y provocó una bandera roja cuando restaban pocos minutos para el final de la segunda práctica libre. El incidente dejó importantes daños en el auto de Alpine.

Hoy 15:10

La segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 terminó con un fuerte susto para Pierre Gasly, quien protagonizó un violento accidente en el circuito de Spa-Francorchamps al perder el control de su Alpine A526 e impactar contra las protecciones, obligando a detener la sesión con bandera roja.

El incidente se produjo a la salida de la curva 14, cuando los equipos ya trabajaban en tandas largas con ritmo de carrera, luego de completar las simulaciones de clasificación. En ese sector, el piloto francés sufrió un trompo inesperado y golpeó con la parte trasera de su monoplaza contra las defensas, dejando el auto con importantes daños.

Apenas ocurrió el accidente, Gasly explicó por radio lo sucedido y reconoció que perdió el control sin previo aviso.

"Lo perdí completamente de la nada. Debo haber perdido la parte trasera", expresó el francés.

Tras el impacto, la Dirección de Carrera desplegó la bandera roja cuando restaban 15 minutos para el cierre de la sesión. Los comisarios retiraron el vehículo y trabajaron para reparar la zona afectada, aunque la demora impidió que la práctica pudiera reanudarse con normalidad. Los pilotos apenas tuvieron tiempo para realizar algunos ensayos de largada antes de que apareciera la bandera a cuadros.

La jornada ya había sido complicada para el piloto de Alpine. Su mejor vuelta, de 1m47s360, que inicialmente lo ubicaba en el décimo puesto, fue anulada por exceder los límites de la pista en la curva 4. Entre esa sanción y el accidente, Gasly terminó la sesión en el 18° lugar, solo por delante del Cadillac de Sergio Pérez y de los dos Aston Martin.

En contrapartida, su compañero de equipo, Franco Colapinto, completó una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino finalizó séptimo, con un tiempo de 1m47s147, y dejó buenas sensaciones de cara a la actividad de este sábado.

"Fue un buen día. Me sentí más cómodo y estuve competitivo", destacó Colapinto, quien este sábado volverá a salir a pista para disputar la tercera práctica libre, desde las 7.30 (hora argentina), antes de afrontar la clasificación del Gran Premio de Bélgica.