De Matt Damon a Shakira: las celebridades que dijeron presente en la final del Mundial 2026

Actores, músicos y figuras internacionales colmaron las tribunas del MetLife Stadium de Nueva York para presenciar el duelo entre Argentina y España. Sus apariciones rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Hoy 19:20

La final del Mundial 2026 entre la Argentina y España no solo reunió a miles de hinchas en el MetLife Stadium de Nueva York, sino también a un importante grupo de celebridades internacionales que viajaron para presenciar en vivo uno de los eventos deportivos más importantes del año.

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Durante la transmisión oficial y a través de las redes sociales, las cámaras captaron a reconocidos actores, cantantes y personalidades del espectáculo, cuyas apariciones no tardaron en viralizarse entre los fanáticos.

Uno de los primeros en ser enfocado fue Matt Damon, quien asistió acompañado por su esposa, la argentina Luciana Barroso. La presencia del actor de Hollywood generó una gran repercusión entre los simpatizantes de la Albiceleste.

Otra de las grandes figuras presentes fue Tom Cruise. El protagonista de Misión Imposible disfrutó del encuentro desde las tribunas y, horas antes del partido, también había sido noticia por visitar a Shakira para desearle éxito antes de su participación en la ceremonia de clausura.

La cantante colombiana Shakira fue una de las protagonistas de la jornada. Además de formar parte del espectáculo preparado para la final, permaneció en el estadio para seguir de cerca la definición del campeonato.

Entre los asistentes también estuvo Mick Jagger, histórico líder de The Rolling Stones, quien ya había sido visto durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra. En esta oportunidad volvió a ser enfocado por las cámaras mientras seguía con atención cada jugada del partido.

El músico y productor Pharrell Williams tampoco quiso perderse la final. Su presencia generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a confundirlo con el rapero ASAP Rocky durante una de las transmisiones.

Otra de las figuras que despertó el entusiasmo del público argentino fue Anya Taylor-Joy, actriz con fuertes lazos con el país, quien apareció en las tribunas disfrutando del encuentro y recibió numerosos mensajes de afecto en las redes.

Con el correr de la jornada continuaron apareciendo imágenes de distintas personalidades del cine, la música y el entretenimiento, consolidando a la final del Mundial 2026 como un evento que trascendió el deporte y reunió a algunas de las figuras más reconocidas del ámbito internacional.