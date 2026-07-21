Melissa Auf der Maur vuelve a la música tras 15 años con un proyecto que mezcla pasado y presente

La exintegrante de Hole y Smashing Pumpkins lanzará un álbum con demos inéditas de los 90 y nuevas composiciones.

Hoy 08:09

La música canadiense Melissa Auf der Maur anunció su regreso a la actividad discográfica luego de más de una década y media sin publicar material nuevo. La ex bajista de Hole y The Smashing Pumpkins presentará su nuevo proyecto titulado Bass Womb Room: My ‘90s 4-Track Demos x Field Recordings.

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El trabajo marcará su primera producción en más de 15 años y tendrá una propuesta particular: combinará demos inéditas grabadas en los años 90 en formato de cuatro pistas con ocho nuevas composiciones concebidas como interludios para una próxima exposición fotográfica.

Según explicó la artista, este material tiene un fuerte componente personal y refleja una etapa de búsqueda creativa en medio de las exigencias de la industria musical. “Escribí estas canciones bajo una creciente presión de los grandes sellos para crear éxitos pulidos destinados a la radio”, señaló en un comunicado.

Melissa Auf der Maur

En ese sentido, remarcó que las grabaciones representan “el sonido de mi propia experimentación interna” y una manera de reconectar con su esencia artística. También describió el proyecto como una expresión del costado más íntimo de su carrera, en contraste con su paso por grandes bandas del rock alternativo.

El álbum será editado el 4 de septiembre a través del sello Envision Records, marcando así el regreso de Auf der Maur a la escena musical con una propuesta que une archivo y creación contemporánea.