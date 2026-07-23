Garnacho firmó con el Aston Villa y será compañero del Dibu Martínez

El delantero argentino dejó el Chelsea y se convirtió en nuevo jugador del conjunto de Birmingham, donde compartirá vestuario con Emiliano Martínez y tendrá una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

Hoy 15:10

Alejandro Garnacho ya tiene nuevo club. El Aston Villa oficializó la llegada del delantero argentino, quien se incorporó a préstamo por una temporada desde el Chelsea y volverá a compartir equipo con Emiliano “Dibu” Martínez, su compañero durante varias convocatorias de la Selección Argentina.

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El atacante ya firmó su contrato y posó con la camiseta del conjunto de Birmingham. En su presentación, contó que tuvo una charla con Unai Emery antes de concretar su llegada y que el entrenador español le transmitió confianza. Ahora, Garnacho buscará recuperar protagonismo y volver a mostrar el nivel que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino.

El reencuentro con el Dibu Martínez será uno de los grandes atractivos de la llegada. Ambos compartieron varias convocatorias con la Selección Argentina entre 2023 y 2024, período en el que Garnacho disputó ocho partidos con la Albiceleste. Además, también tendrá como compañero a Emiliano Buendía, otro futbolista argentino.

La gran incógnita ahora pasa por su debut. Garnacho podría tener su primera oportunidad el 12 de agosto, cuando el Aston Villa, vigente campeón de la Europa League, se enfrente al PSG por la Supercopa de Europa, aunque todo dependerá de la decisión de Emery y de su puesta a punto.

Una nueva oportunidad para relanzar su carrera

El desembarco en el Aston Villa llega en un momento importante para Garnacho. Después de su salida del Manchester United y de un paso con poca continuidad por el Chelsea, el argentino buscará recuperar minutos y confianza en un equipo que pretende volver a ser protagonista en el fútbol inglés.

El Chelsea había desembolsado una importante suma para quedarse con el atacante, pero la competencia interna y la gran cantidad de opciones ofensivas limitaron sus oportunidades. Por eso, el club londinense decidió buscarle una salida a préstamo, mientras el Aston Villa encontró en Garnacho una alternativa para cubrir la salida de una de sus figuras.

El equipo de Birmingham también se movió fuerte en el mercado. Entre sus principales incorporaciones se encuentra el delantero suizo Johan Manzambi, una de las grandes revelaciones de la última temporada y del Mundial, por quien pagó una cifra cercana a los 70 millones de euros, incluidos los bonus.

Además, el Aston Villa sufrió las salidas de Morgan Rogers, transferido al Chelsea, y del mediocampista belga Youri Tielemans, quien pasó al Manchester United. En ese contexto, Garnacho aparece como una de las apuestas del equipo dirigido por Emery para la nueva temporada.