El contexto global pesó sobre la deuda argentina, mientras el Merval logró cerrar en alza

La semana estuvo marcada por un deterioro del escenario financiero internacional, impulsado por balances corporativos que no alcanzaron las expectativas del mercado, un nuevo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y un fuerte repunte del petróleo en medio de las tensiones en Oriente Medio.

Hoy 06:21

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

En ese contexto, los bonos soberanos argentinos finalizaron con pérdidas pese a la mejora de la calificación crediticia otorgada por Moody's, mientras que el S&P Merval logró cerrar la semana con saldo positivo.

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Los mercados internacionales cerraron una semana en baja

El escenario internacional dejó un balance desfavorable para los principales mercados financieros. La publicación de los resultados trimestrales de Alphabet y Tesla, que no cumplieron con las expectativas de los inversores, volvió a instalar dudas sobre la continuidad del fuerte impulso que habían mostrado las compañías vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial durante los últimos meses.

Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense registraron un incremento a lo largo de toda la curva. La tasa de los títulos a dos años avanzó cerca de nueve puntos básicos hasta el 4,3%, mientras que el rendimiento del bono a diez años aumentó cinco puntos básicos y alcanzó el 4,7%. El movimiento respondió a una combinación de expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal y al impacto inflacionario derivado del recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio.

El mercado energético también reflejó ese escenario. El petróleo Brent acumuló una suba semanal del 11,4% y cerró en US$98,2 por barril, mientras que el WTI avanzó un 9,8% hasta los US$90,5 por barril. Ambos contratos fueron impulsados por el aumento de la incertidumbre geopolítica y por las preocupaciones sobre el abastecimiento de crudo.

En este contexto, las principales bolsas de Wall Street finalizaron la semana con pérdidas. El Nasdaq retrocedió un 2,1%, el S&P 500 cayó un 0,6% y el Dow Jones Industrial Average perdió un 0,4%, reflejando un cambio en el tono del mercado luego de varias semanas de fortaleza en el sector tecnológico.

Los bonos argentinos no lograron sostener el impulso de Moody's

En el plano local, la principal novedad fue la mejora de la calificación crediticia soberana por parte de Moody's, que elevó la nota de Argentina de Caa1 a B3. Sin embargo, esa decisión no alcanzó para contrarrestar el impacto del deterioro observado en los mercados internacionales.

Los bonos Globales finalizaron la semana con pérdidas generalizadas. Las bajas fueron de alrededor del 0,4% en los vencimientos más cortos y llegaron hasta el 2,0% en los tramos más largos de la curva, profundizando el retroceso de la deuda soberana argentina durante las últimas ruedas.

El comportamiento de los títulos locales estuvo en línea con el de la deuda emergente. El ETF EMB, utilizado como referencia para este segmento del mercado, retrocedió un 0,9% en la semana.

Como consecuencia, el riesgo país volvió a ubicarse en torno a los 437 puntos básicos. Durante la semana había llegado a descender hasta un mínimo cercano a los 410 puntos luego de conocerse la decisión de Moody's, aunque posteriormente recuperó parte de ese recorrido y volvió a ubicarse por encima de ese nivel.

El dólar oficial avanzó y el Banco Central mantuvo las compras

En el mercado cambiario, el tipo de cambio oficial mayorista acumuló una suba del 1,3% durante la semana y finalizó en $1.497.

El movimiento se produjo en un contexto en el que no se observaron indicios de intervención oficial en el mercado de futuros de dólar ni en instrumentos dólar linked. La evolución del mercado cambiario estuvo acompañada por la ausencia de señales de cobertura oficial a través de esos instrumentos durante el período.

Por su parte, el Banco Central continuó comprando divisas en el mercado de cambios. A lo largo de la semana adquirió US$492 millones, de los cuales US$345 millones correspondieron a la última rueda. De esa manera, la autoridad monetaria volvió a cerrar la semana con saldo comprador en el mercado oficial.

El Merval logró cerrar la semana con ganancias

La renta variable argentina mostró un comportamiento diferente al registrado por la deuda soberana. A pesar de la caída del 2,0% observada en la última rueda, el S&P Merval consiguió finalizar la semana con un avance del 1,2% medido en dólares y cerró en torno a los US$2.054.

El principal índice accionario local había alcanzado durante la semana un máximo de US$2.156, por lo que la corrección registrada en las últimas ruedas representó un retroceso del 4,7% respecto de ese nivel. Sin embargo, ese movimiento no fue suficiente para borrar completamente las ganancias acumuladas en el período.

De esta manera, la Bolsa porteña logró concluir la semana con un balance positivo, diferenciándose del comportamiento observado en la deuda soberana argentina. Mientras los bonos estuvieron condicionados por un contexto internacional menos favorable y por el aumento de la aversión al riesgo en los mercados, la renta variable consiguió conservar parte de las ganancias obtenidas durante las ruedas previas y cerrar la semana en terreno positivo.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.