Qué falta para que se concrete la venta del Changuito Zeballos al Napoli

El club italiano pretende incorporar al delantero santiagueño de Boca, pero aún la operación deberá esperar para cerrarse.

Hoy 21:04

El futuro de Exequiel Zeballos parece estar lejos de Boca, aunque su posible transferencia al Napoli todavía deberá esperar. Las negociaciones continúan abiertas, pero existe un obstáculo que demora el cierre de la operación.

El conjunto italiano necesita reducir la cantidad de futbolistas de su plantel antes de concretar nuevas incorporaciones. Actualmente cuenta con 32 jugadores realizando la pretemporada en Dimaro y busca desprenderse de cuatro o cinco juveniles.

Una vez resueltas esas salidas, la dirigencia napolitana retomaría las gestiones por el atacante argentino. La transferencia no está caída y desde Italia existe optimismo para alcanzar un acuerdo.

Zeballos continúa apartado en Boca

Mientras se define su futuro, el Changuito sigue entrenándose de manera diferenciada en Boca Predio y no forma parte de la consideración de Rodolfo Arruabarrena.

El delantero de 24 años tampoco logró acordar la renovación de su contrato, que vence a finales de este año, y continúa fuera de las convocatorias del primer equipo.

Este escenario refuerza la intención de las partes de concretar su salida durante el actual mercado de pases.

Los números de la posible transferencia

De acuerdo con la prensa italiana, Napoli ofrecería alrededor de 8.500.000 euros por el pase de Zeballos.

Además, el futbolista firmaría un contrato por cinco temporadas. Sin embargo, el club italiano no avanzará definitivamente hasta liberar espacio dentro de su plantel.

Por el momento, la negociación permanece en pausa, aunque la voluntad de Boca, Napoli y el propio jugador sería concretar el traspaso.