Luego de golear a Boca, Deportivo Riestra se mide ante Defensa y Justicia en Varela

El Malevo llega entonado tras golear al Xeneize en el debut, mientras que el Halcón buscará su primera victoria del campeonato.

Hoy 10:35

Defensa y Justicia será local este miércoles desde las 17.00 frente a Deportivo Riestra en el Estadio Norberto Tomaghello, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Julio Vaccari intentará recuperarse luego del empate en su estreno, mientras que el equipo de Guillermo Duró buscará ratificar el gran nivel que mostró en la contundente victoria sobre Boca.

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El Halcón igualó 1-1 frente a Aldosivi en Florencio Varela en la primera jornada. El conjunto marplatense se puso en ventaja por intermedio de Nicolás Cordero, pero David Barbona estableció la igualdad antes del descanso. Ahora, Defensa intentará hacerse fuerte en casa para sumar de a tres, luego de haber quedado eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Racing.

En la vereda de enfrente estará un Riestra que llega con el ánimo por las nubes tras protagonizar una de las grandes sorpresas de la fecha inaugural. El Malevo goleó 3-0 a Boca en el Bajo Flores con tantos de Braian Sánchez, Antony Alonso y un verdadero golazo de Alexander Díaz, todos convertidos en el primer tiempo. Los dirigidos por Guillermo Duró buscarán ahora conseguir dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; Santiago Sosa, César Pérez, Agustín Hausch; Juan Gutiérrez, David Barbona y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Braian Sánchez; Alexander Díaz y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

Datos del partido