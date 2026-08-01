Claudio Tapia elogió a la Scaloneta: “Es la mejor Selección Argentina que hemos tenido”

El presidente de la AFA destacó el ciclo encabezado por Lionel Scaloni, analizó la final perdida ante España y valoró el impacto que tuvo el triunfo frente a Inglaterra por la causa Malvinas.

Hoy 00:57

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, calificó al actual combinado nacional como “la mejor Selección Argentina” de la historia y destacó su desempeño durante el Mundial 2026, pese a la derrota ante España en la final.

Las declaraciones se produjeron durante la apertura del AFA Sponsor Day, evento que reunió a más de 100 marcas que acompañaron al seleccionado durante la Copa del Mundo.

“Jugar cinco finales y ganar cuatro... Creo que es la mejor Selección Argentina que hemos tenido. Nos han representado con resultados”, expresó Tapia.

El dirigente remarcó el orgullo generado por el equipo conducido por Lionel Scaloni, que durante su ciclo conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

“Nos sentimos orgullosos del Mundial que hemos tenido, a pesar de haber sido superados en la final por España. Estamos muy felices de que estos chicos hayan llevado nuestra bandera a lo más alto”, sostuvo.

Tapia destacó el esfuerzo realizado en el Mundial

El presidente de la AFA también hizo referencia a las exigencias que afrontó el plantel durante la competencia, marcada por una mayor cantidad de participantes, partidos y diferencias horarias.

“Obviamente, en un Mundial con más equipos, muchos más partidos y diferencias horarias, el grupo logró lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo”, señaló.

Tapia valoró especialmente la capacidad del equipo para sobreponerse a partidos adversos y destacó que disputó tres encuentros de 120 minutos.

“Estos chicos dejaron la vida y el corazón. Todos los partidos en los que lograron dar vuelta los resultados fue porque siempre jugaron con el corazón y sintieron el compromiso con todos los argentinos y argentinas”, afirmó.

La reivindicación de la causa Malvinas

Otro de los ejes de su discurso fue el impacto simbólico que, según consideró, tuvo la Selección en el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

“Nuestra Selección logró, en el Mundial de 2022, reivindicar fuera de lo deportivo a los combatientes de Malvinas. Y en este último Mundial consiguió poner nuevamente a las Malvinas en la agenda diplomática mundial”, expresó.

Tapia también resaltó el significado que tuvo la victoria frente a Inglaterra durante la Copa del Mundo.

“Sé que para los argentinos y argentinas el Mundial se ganó cuando le ganamos a Inglaterra, porque realmente era lo que querían todos”, manifestó.

Qué fue el AFA Sponsor Day

El AFA Sponsor Day reunió a más de 100 empresas que acompañaron a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

Del encuentro participaron Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, otros colaboradores del seleccionado y Sergio Goycochea, quien estuvo a cargo de la conducción.