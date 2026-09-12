Arruabarrena valoró el triunfo ante Central Córdoba y ya piensa en San Pablo: “Esperemos darle una alegría a nuestra hinchada”

El entrenador de Boca destacó el rendimiento del equipo alternativo en el 3-1 sobre el Ferroviario y anticipó cómo imagina la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Brasil.

Hoy 00:36

Rodolfo Arruabarrena terminó conforme con la victoria 3-1 de Boca sobre Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura y rápidamente puso la mirada en la revancha ante San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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El entrenador realizó nueve modificaciones pensando en el compromiso internacional y obtuvo una buena respuesta de los futbolistas que habitualmente cuentan con menos minutos.

“Felicito a los jugadores. Los tres puntos son muy importantes por todo lo que significa en nuestra cancha. La mayoría de los chicos tuvieron un buen rendimiento, el equipo fue serio”, expresó.

“Han aprovechado la oportunidad”

Pese a la victoria, Arruabarrena también encontró aspectos por corregir.

“Faltó el cero en el arco. Me hubiese gustado terminar 3-0, es el alma de defensor que tengo. Pero tuvimos muchos minutos de buen juego”, señaló.

El Vasco valoró especialmente la aparición de nuevas variantes dentro del plantel.

“Para mí es importante tener alternativas, se los dije a los jugadores. Un jugador necesita demostrarle al entrenador, y hoy han aprovechado la oportunidad”, destacó.

Boca se impuso con un doblete de Ángel Romero y el primer gol de Enner Valencia con la camiseta azul y oro. Martín Cuitiño descontó sobre el cierre para Central Córdoba.

La mira puesta en San Pablo

Con el encuentro del Clausura superado, Arruabarrena comenzó a enfocarse directamente en la revancha en Brasil.

“Mantuvimos un nivel importante ante un equipo que, si lo dejás jugar, te puede complicar. Ahora a descansar para mañana empezar a trabajar y pensar en Brasil”, manifestó.

El DT dejó en claro que Boca no irá al Morumbí a especular con el resultado.

“A Brasil iremos todos, sabemos que es un partido duro. Jugaremos en una cancha amplia y esperemos poder clasificar. La idea es, como siempre, tratar de buscar ganar. Somos Boca y tenemos que tratar de ganar con nuestras armas”, afirmó.

Y agregó: “Especular no podemos. Va a haber momentos para disfrutar y momentos para sufrir”.

“Los errores tontos te pueden perjudicar mucho”

Arruabarrena remarcó que en este tipo de series los detalles pueden resultar determinantes.

“A este nivel, los errores tontos te pueden perjudicar mucho. Iremos a jugar y tratar de hacer nuestro fútbol haciendo hincapié en los errores que pueden tener ellos. Esperemos darle una alegría a nuestra hinchada”, aseguró.

Boca afrontará el martes desde las 21.30 la revancha ante San Pablo en el Morumbí, con un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana en juego.

El desgaste por el calendario

Por último, el entrenador también habló sobre la seguidilla de encuentros que viene afrontando su equipo.

“Hemos tenido una seguidilla de dos meses, pero es lo que nos toca. Fue tratar de buscar la calidad de los ejercicios, no la cantidad”, explicó.

Y cerró: “Nos estamos concentrando cada dos días y la verdad que los chicos están bien. Iremos variando, pero es todo mental. Son muchos partidos, pero me pone contento que el rendimiento de hoy fue bueno. Hubo jugadores que tuvieron un pico alto de rendimiento y esas son alternativas que nos vienen bien”.