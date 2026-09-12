Argentinos Juniors y Gimnasia repartieron puntos en La Paternal

El Bicho y el Lobo empataron 1 a 1 por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, en el estadio Diego Armando Maradona.

13/09/2026

Argentinos Juniors y Gimnasia La Plata igualaron 1 a 1 en La Paternal, por una nueva fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que tuvo emociones, goles, una expulsión y varias situaciones de peligro.

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El equipo visitante encontró espacios durante el primer tiempo y lastimó a partir de la conducción de Rodrigo Saravia, quien manejó los ataques del Lobo y encontró los espacios para filtrar pases hacia el área. La conexión con Maximiliano Zalazar también fue un problema para la defensa del Bicho y de esa sociedad nació el gol de Jorge Auzmendi, que puso en ventaja a Gimnasia.

Argentinos recibió otro duro golpe antes del descanso. Sebastián Prieto fue expulsado luego de una fuerte infracción sobre el tobillo derecho de Bautista Barros Schelotto, por lo que el conjunto de Nicolás Diez tuvo que afrontar todo el segundo tiempo con diez jugadores.

Sin embargo, el local reaccionó de gran manera. Con los ingresos de Claudio Bravo y Emiliano Viveros, Argentinos cambió completamente su imagen y pasó a dominar las acciones. La dupla Verón-Molina, acompañada por un destacado trabajo de Kevin Gutiérrez en la mitad de la cancha, permitió que el Bicho encontrara mayor fluidez y empezara a generar las principales situaciones.

La igualdad llegó después de una gran asistencia de Tomás Molina: Alan Verón recibió dentro del área y definió con un fuerte remate al primer palo para establecer el 1-1. Luego, el propio Verón tuvo el segundo con un cabezazo que impactó en el travesaño.

Finalmente, Argentinos terminó arrinconando a un Gimnasia que perdió protagonismo en el complemento. El empate dejó al Bicho con 28 partidos consecutivos sin perder como local y en lo más alto de la Zona B, con 18 puntos, aunque no pudo superar a Independiente Rivadavia en la tabla anual. El Lobo, por su parte, dejó pasar la posibilidad de alcanzar la cima.