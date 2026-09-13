Caso ANDIS: Gendarmería detectó otras voces en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo

Los peritos encontraron fragmentos en los que aparecen interlocutores distintos del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. También detectaron posibles cortes y ediciones en las grabaciones

13/09/2026

La pericia que lleva adelante la Gendarmería Nacional sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo sumó un elemento que podría abrir nuevos interrogantes en la causa ANDIS: los investigadores detectaron otras voces dentro de algunas de las grabaciones, que podrían corresponder a los interlocutores que mantuvieron las conversaciones con el exfuncionario.

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Según fuentes judiciales citadas por Infobae, los peritos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería analizaron hasta el momento ocho archivos de los 58 almacenados en el pendrive Kingston DataTraveler G4 entregado a la Justicia por el periodista Mauro Federico, quien difundió las grabaciones.

Los archivos examinados fueron seleccionados por ser los de mayor duración. En ese análisis preliminar, los forenses detectaron cortes en algunas grabaciones que aparentarían estar orientados a eliminar la voz del interlocutor y conservar únicamente la que sería de Spagnuolo.

Sin embargo, los especialistas encontraron fragmentos en los que permanecen voces que no corresponderían al exdirector de la ANDIS, de acuerdo con distintas fuentes vinculadas al expediente.

El hallazgo todavía es preliminar y puede ser controvertido por los distintos peritos que intervienen en la causa. Por el momento, no forma parte de un dictamen oficial incorporado al expediente.

Las defensas de Spagnuolo, del lobista Miguel Ángel Calvete y de la droguería Suizo Argentina participan del procedimiento mediante sus propios peritos de parte. A su vez, el fiscal federal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

La primera etapa del trabajo de Gendarmería apunta a establecer si las grabaciones pueden ser cotejadas con una muestra indubitable de la voz de Spagnuolo. Luego se analizarán los metadatos de los archivos y, en una tercera instancia, se realizará el estudio científico del contenido.

Recién después se buscará determinar quiénes podrían ser los interlocutores, además de establecer si existieron ediciones, cortes o eventuales recreaciones mediante inteligencia artificial.

El hallazgo también vuelve a poner el foco sobre Nadia Beller, la abogada boliviana que ya declaró como testigo en la causa ANDIS y que afirmó contar con información relacionada con la filtración de los audios y con presuntas irregularidades en el área de Discapacidad.

Beller deberá declarar nuevamente ante la Justicia argentina. El juez Ariel Lijo, a pedido de Picardi, ordenó que la testimonial se realice por medios digitales con colaboración de fiscales de Bolivia. La Fiscalía General de ese país propuso como fecha el 23 de septiembre.

Otro elemento que apareció durante el análisis es la posibilidad de que algunos archivos estén conformados por recortes de distintas conversaciones unidos entre sí, de modo que podrían haber sido editados para presentar fragmentos separados como si formaran una única frase.

Esta hipótesis, en caso de ser confirmada, podría tener consecuencias relevantes para el expediente. Las defensas ya plantearon que, si se demostrara que los audios tienen un origen clandestino o fueron obtenidos mediante escuchas ilegales, buscarían que toda la causa sea declarada nula por haber comenzado a partir de una prueba ilícita.

Spagnuolo, por su parte, se negó a colaborar con la pericia de voz, aunque no está obligado a hacerlo. Su defensa sostuvo que una participación compulsiva podría vulnerar su derecho constitucional a no autoincriminarse y pidió la nulidad del estudio. También intentó suspender la pericia en dos oportunidades, pero hasta ahora sin éxito.

Mientras tanto, la Fiscalía sostiene que los audios no fueron utilizados como prueba para procesar a las 19 personas que actualmente están imputadas. Picardi aseguró que la acusación se sustenta en pruebas independientes y anteriores a la difusión de las grabaciones.

Los principales acusados, en cambio, consideran que los audios constituyen una pieza central de la investigación. Por eso, el resultado definitivo de la pericia de Gendarmería será clave para determinar no solo si la voz pertenece efectivamente a Spagnuolo, sino también qué ocurrió con las grabaciones, si fueron editadas y quiénes aparecen en ellas.