Incidentes en el estacionamiento de un local bailable terminaron con dos policías lesionados

El episodio ocurrió alrededor de las 7 de este domingo, en inmediaciones de avenida Aguirre y Solís, cuando dos efectivos acudieron ante incidentes registrados en el sector de estacionamiento de motocicletas de un local bailable.

13/09/2026

Cuatro episodios registrados durante los últimos días tuvieron como protagonistas a integrantes de la Policía de la Provincia, con efectivos lesionados durante distintos procedimientos y daños en una instalación vinculada a la fuerza.

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El hecho más reciente ocurrió alrededor de las 7 de este domingo, en inmediaciones de avenida Aguirre y Solís. Según informó la Policía, dos efectivos que realizaban tareas preventivas fueron alertados por incidentes en el sector destinado al estacionamiento de motocicletas de un local bailable.

Al acudir al lugar, los funcionarios habrían intervenido ante la situación y se produjo un forcejeo con un hombre de 27 años. Como consecuencia del episodio, ambos efectivos resultaron lesionados y uno de ellos sufrió una fractura en una de sus manos.

Un día antes, en tanto, un comisario de la Dirección General de Seguridad Vial resultó lesionado durante un procedimiento relacionado con la prevención de picadas ilegales. De acuerdo con el parte policial, el funcionario intentaba detener la marcha de un vehículo cuando una motocicleta realizó una maniobra y terminó embistiéndolo.

El impacto provocó que cayera sobre la banquina y sufriera diversos traumatismos y politraumatismos en las extremidades, además de contusiones producto de la caída.

Otro de los episodios se registró días atrás en el barrio La Isla de La Banda, donde desconocidos habrían arrojado elementos contundentes contra una garita policial. El ataque provocó daños en el lugar, de acuerdo con la información difundida por la fuerza.

A estos hechos se suma un episodio ocurrido durante la noche del viernes, en pleno centro de La Banda. Siempre según el informe policial, un efectivo intervino ante una situación de acoso hacia una empleada de un comercio y posteriormente fue atacado a golpes por tres hombres.

Los cuatro casos fueron registrados en distintos contextos y localidades, y tuvieron como denominador común la participación de personal policial en procedimientos que derivaron en lesiones para efectivos o daños en una instalación de la fuerza.