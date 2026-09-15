"En los últimos seis meses cerraron 8.734 empresas y se perdieron 136 mil empleos registrados"

Así lo informó en su columna de este martes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:23

En su columna de este martes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó el escenario económico y político del país y puso el foco en distintos indicadores que, según sostuvo, permiten dimensionar la situación actual de la economía.

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En primer lugar, se refirió a las negociaciones que el Gobierno nacional mantiene con los gobernadores y a la necesidad de conseguir respaldo legislativo para avanzar con distintas iniciativas.

“Milei con su Gabinete le pidió que no ataquen a los gobernadores porque están negociando. Lo que sé es que Santilli está hablando con los gobernadores porque necesita votos en el Congreso. La idea es esperar unos meses más, que llegue el verano, y negociar las obras públicas que quieren para el año que viene. Usarán los dólares de la liquidación del petróleo para obras. En un año electoral vos tenés que mostrar que las cosas se muevan, y para las provincias la obra pública es fundamental. Está abierta la negociación, está en marcha”, señaló.

En ese sentido, Granados también hizo referencia a las previsiones incluidas en el Presupuesto y planteó que el Gobierno estaría contemplando un nivel de gasto inferior al inicialmente previsto.

“En el presupuesto, yo digo que necesito gastar 10 pero en realidad voy a gastar 7 y 3 van a quedar libres”, explicó.

Por otra parte, el analista se refirió a un trabajo realizado por la consultora EcoGo junto con la Universidad Austral, que analiza el nivel de morosidad de las familias en las distintas provincias.

Según indicó, La Rioja aparece como la jurisdicción con mayor nivel de endeudamiento familiar, con un 25,3%, mientras que entre las provincias con los niveles más bajos mencionó a La Pampa, CABA, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca y Formosa. Santiago del Estero no aparece entre los extremos mencionados, por lo que Granados estimó que se encontraría en un nivel intermedio.

“El trabajo es profundo, intenso, serio y profesional y nos marca dónde estamos. La gente está tratando de arreglar la morosidad”, sostuvo.

Finalmente, Granados puso el foco en la evolución del empleo registrado y la cantidad de empresas, y destacó un dato que consideró significativo para comprender el escenario económico actual.

“En estos seis meses, hay 8.734 empresas menos, 136 mil trabajadores en blanco menos, de cada 10 empleos que se perdieron, tres son del sector textil. Creo que estos números marcan cómo está la economía hoy, podemos hablar que falta dinero en la calle pero en el fondo, estos números muestran la economía en este momento”, afirmó.