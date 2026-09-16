El insólito motivo por el que Colidio no puede jugar ante Boca por las semis de la Sudamericana

El delantero, surgido de las Inferiores de Boca y recientemente transferido de River a Vasco da Gama, quedó inhabilitado para disputar la semifinal de la Copa Sudamericana por una cuestión reglamentaria vinculada al cierre de las listas.

15/09/2026

Boca enfrentará a Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana, pero el conjunto brasileño tendrá una baja importante para la serie: Facundo Colidio no podrá jugar ante el Xeneize por una particular situación reglamentaria de la Conmebol.

El delantero, surgido de las Inferiores de Boca y transferido recientemente desde River al equipo de Río de Janeiro, quedó impedido de ser inscripto por Vasco para la fase final del torneo. El motivo está relacionado con los tiempos en los que se concretó su transferencia y con el cierre de las modificaciones de las listas de buena fe.

El reglamento de la Conmebol establece, en el artículo 3.7.4.1, punto C, que “un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final (Playoff de Octavos, Octavos, Cuartos, Semifinal y Final) por más de un club”.

El detalle que dejó afuera a Colidio

La situación se originó el viernes 7 de agosto, cuando a las 18 cerraba el plazo para realizar las modificaciones en las listas de buena fe de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River y Vasco da Gama habían alcanzado un acuerdo verbal un día antes por la transferencia de Colidio. El acuerdo contemplaba el pago de 4,5 millones de dólares por el 50% del pase, con una opción que podía transformarse en obligación por objetivos de otros 5,5 millones por la segunda mitad.

Sin embargo, Vasco envió los documentos firmados tres horas después del cierre establecido por la Conmebol, según la versión difundida desde Núñez. Por ese motivo, River decidió mantener a Colidio dentro de su lista cuando presentó las modificaciones para la siguiente instancia.

El delantero había sido anunciado como refuerzo de Vasco aquella misma mañana, pero todavía debía completar la revisión médica y firmar su contrato. Los documentos definitivos llegaron recién durante la noche.

River lo mantuvo en la lista y después fue dado de baja

Ante la demora, River realizó las modificaciones correspondientes sin sacar a Colidio de la nómina. Los futbolistas que salieron fueron Cristian Jaime, Juanfer Quintero, Kendry Páez, Alex Woiski y Agustín de la Cuesta.

De esta manera, Colidio continuó figurando en la lista de River cuando llegó el momento del cierre. Más tarde, una vez que la transferencia a Vasco quedó oficialmente concretada, el club argentino recibió la documentación y procedió a darlo de baja de la Copa Sudamericana.

El problema fue que el atacante ya había figurado en la lista de un equipo que iba a disputar la fase final del certamen. Por esa razón, quedó alcanzado por la reglamentación y no puede ser inscripto por Vasco para la misma instancia, salvo que exista un permiso especial de la Conmebol.

Una baja importante para Vasco

La ausencia de Colidio representa una baja para el equipo brasileño. Desde su llegada a Vasco da Gama, el delantero disputó 443 minutos en siete partidos, con dos goles y dos asistencias.

Además, fue titular en cuatro oportunidades. Con Colidio en cancha, Vasco consiguió dos victorias y sufrió tres derrotas en el Brasileirão, además de avanzar a las semifinales de la Copa de Brasil.

De esta manera, el atacante no podrá reencontrarse en cancha con Boca, club donde realizó parte de sus Inferiores, cuando el Xeneize y Vasco se enfrenten por un lugar en la final de la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, Santiago Sosa sí podrá jugar para Vasco porque ya había sido inscripto para los cuartos de final ante Independiente Santa Fe. El conjunto brasileño también tendría la posibilidad de incluir a Alan Lescano, reciente refuerzo llegado desde Argentinos Juniors.