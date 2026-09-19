Joven delivery se defiende de asalto en La Esperanza y evita robo de moto

Un joven de 26 años logró evitar el robo de su motocicleta tras un violento asalto en La Esperanza, Jujuy.

Hoy 02:35

En un alarmante episodio de delincuencia, un joven de 26 años que trabaja como delivery de comida rápida se convirtió en víctima de un asalto en La Esperanza, Jujuy. Los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer en el barrio Azucarero, donde el joven fue interceptado por dos delincuentes armados.

El joven, que se encontraba realizando un pedido de comida, fue abordado por los asaltantes, quienes lo amenazaron con un arma de fuego. A pesar de la situación de peligro extremo, el delivery mostró una notable valentía al resistir el intento de robo, evitando que los delincuentes se apoderaran de su motocicleta.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los asaltantes despojaron a la víctima de sus pertenencias, incluyendo su teléfono celular, billetera y la mochila que contenía los pedidos de comida. Durante el forcejeo, uno de los delincuentes intentó empujar al joven de su moto mientras el otro lo apuntaba con el arma.

Sin embargo, la rápida y decidida acción del joven fue crucial; logró evitar que los delincuentes se apoderaran de su motocicleta, lo cual podría haber tenido consecuencias aún más graves. Ante la imposibilidad de llevarse el vehículo, los delincuentes decidieron huir del lugar sin más que el botín ya obtenido.

Tras el suceso, el joven se dirigió a la Seccional 26º para realizar la denuncia correspondiente. Las autoridades iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones, aunque hasta el momento no se han tenido resultados positivos en la identificación de los asaltantes.

El ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación ha tomado el caso y, como primera medida, solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del área para intentar avanzar con la investigación. A pesar de la gravedad del incidente, se informó que el joven no requirió atención médica por parte del Same, lo que es un alivio dado el nivel de violencia del ataque.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de los efectivos de la Seccional 26º del barrio Belgrano, quienes están comprometidos en esclarecer este hecho que ha generado gran preocupación en la comunidad de La Esperanza. La seguridad de los trabajadores de delivery en la zona es un tema que merece atención urgente por parte de las autoridades locales.