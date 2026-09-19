Dos personas detenidas en Fontana tras un tiroteo que dejó un herido

Efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana detuvieron a dos personas involucradas en un tiroteo que dejó a un joven de 17 años herido, quien recibe atención médica en el Hospital Perrando.

Hoy 03:12

En la noche del jueves, un joven de 17 años resultó herido por un disparo de arma de fuego en un incidente ocurrido en Fontana, Chaco. Los efectivos de la Comisaría Tercera intervinieron de inmediato tras recibir un llamado alertando sobre el suceso. El adolescente fue trasladado inicialmente al hospital local, y posteriormente fue llevado al Hospital Perrando, donde recibió atención médica especializada por su herida en el ojo izquierdo.

Afortunadamente, según reportes médicos, el joven se encuentra fuera de peligro y está recibiendo el tratamiento necesario para su recuperación. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad local, que exige respuestas y medidas de seguridad adecuadas para prevenir futuros hechos de violencia.

Las investigaciones iniciales realizadas por los agentes de la policía han permitido la aprehensión de dos individuos: un hombre de 45 años y un adolescente de 17 años. Ambos fueron detenidos en el marco de la investigación relacionada con el tiroteo. Las autoridades policiales informaron que, tras las primeras indagaciones, se logró establecer un vínculo entre los detenidos y el hecho violento que dejó al joven herido.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los detenidos fueron notificados de su aprehensión y quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. La policía del Chaco continúa trabajando en el caso para esclarecer los hechos y determinar la motivación detrás del incidente.

Este suceso resalta la creciente preocupación acerca de la violencia armada en la región. Las autoridades locales han expresado su compromiso de intensificar los operativos de vigilancia y prevención del delito, buscando garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir situaciones similares en el futuro.

En conclusión, la comunidad de Fontana se encuentra en estado de alerta y espera que se tomen acciones efectivas para abordar la problemática de la violencia. La intervención de la policía ha sido clave en la pronta respuesta a este lamentable incidente, y se espera que la investigación arroje resultados que contribuyan a la justicia.