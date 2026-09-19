Escalofriante nocaut en la pelea por el oro de los Juegos Suramericanos 2026

El uruguayo Santiago Cardozo fue trasladado de urgencia al hospital. Sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento breve tras el combate ante el brasileño Yuri Reis.

Hoy 14:03

El boxeador uruguayo Santiago Cardozo obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, pero la definición de la categoría de hasta 65 kilos terminó con preocupación por su salud. El deportista fue trasladado a un centro médico de Rafaela después de recibir un nocaut técnico ante el brasileño Yuri Falcão Reis y el Comité Olímpico Uruguayo informó que sufrió un traumatismo de cráneo con una breve pérdida de conocimiento.

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El combate se disputó en el estadio Invencible Rafaela. Cardozo enfrentó a Falcão Reis por la medalla de oro luego de llegar a la final tras imponerse en semifinales al representante de Curazao Fabian Williams, en fallo dividido.

La pelea tuvo un primer asalto parejo. Según los datos difundidos tras la definición, los jueces dieron ese tramo al brasileño por 3-2. En el segundo round, Falcão Reis conectó una combinación que dejó sin respuesta al uruguayo y forzó la intervención del árbitro.

Cardozo fue retirado del ring en camilla, una escena que generó inquietud entre los presentes. Luego recibió asistencia y fue trasladado al Sanatorio Nosti, donde continuó bajo control médico.

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El Comité Olímpico Uruguayo (COU) emitió un comunicado a través de sus redes sociales sobre el estado de salud del boxeador. El parte indicó que Cardozo sufrió un traumatismo de cráneo y una pérdida de conocimiento de corta duración como consecuencia de lo ocurrido durante la final.

El organismo añadió que el deportista fue sometido a estudios por imágenes. Los resultados fueron normales, de acuerdo con la información oficial difundida después de la atención médica inicial.

El COU precisó además que el púgil permanecería en observación durante algunas horas como medida preventiva. Hasta el momento, no se conoció un nuevo comunicado institucional que informe la evolución del integrante de la delegación uruguaya.

“Santiago Cardozo (Boxeo) sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento breve. Se realizaron estudios de imagen que arrojaron resultados normales. Quedará en observación unas horas”, expresó el comunicado.

La final de Cardozo formó parte de la jornada de definiciones de boxeo en los Juegos Suramericanos, que se desarrollan del 12 al 26 de septiembre en las ciudades argentinas de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El uruguayo compitió en la división de hasta 65 kilos y alcanzó la instancia decisiva después de superar a Williams. La plata significó una de las preseas obtenidas por Uruguay en la competencia regional, aunque el desenlace de la pelea desplazó el resultado deportivo a un segundo plano.

En la misma disciplina, Uruguay consiguió una medalla de oro con Lucas Fernández en la categoría de hasta 55 kilos. La delegación también tuvo actuaciones destacadas en remo, tiro, natación y otras disciplinas durante los primeros días de competencia.

Cardozo había llegado a Santa Fe como uno de los boxeadores uruguayos con posibilidades de medalla. Su acceso a la final le garantizó una presea antes de la definición, pero el episodio obligó a concentrar la atención en su evolución clínica.

Yuri Falcão Reis, representante de Brasil, obtuvo la medalla de oro de la categoría. La prensa brasileña destacó que el boxeador tomó la iniciativa desde el comienzo del segundo asalto, después de un primer capítulo disputado.

Falcão Reis pertenece a una familia reconocida en el boxeo brasileño: es sobrino de los medallistas olímpicos Esquiva y Yamaguchi Falcão. El triunfo en Rafaela le permitió sumar una nueva presea dorada para Brasil en la competencia.