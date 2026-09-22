La curiosa confesión del Dibu Martínez sobre Messi y la Selección Argentina: “Pensé que ya se había retirado”

El arquero llegó al país para sumarse a los entrenamientos de la Albiceleste y habló sobre la despedida de Messi, la continuidad de Scaloni, el recambio y la final del Mundial 2026.

Hoy 15:19

Emiliano “Dibu” Martínez arribó al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina de cara a los tres amistosos de la próxima fecha FIFA y dejó una particular confesión al referirse a la despedida de Lionel Messi.

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Consultado por el retiro del capitán de la Albiceleste, el arquero del Chelsea sorprendió con su respuesta: “Pensé que ya se había retirado”.

De todas maneras, Martínez destacó la posibilidad de que Messi pueda cerrar su etapa con la Selección jugando en Argentina. “Tener la posibilidad de retirarse en la Argentina es un sueño para él y esperemos que sea un lindo día”, expresó.

Qué dijo Dibu sobre la continuidad de Scaloni

El arquero también fue consultado por el futuro de Lionel Scaloni, cuyo contrato con la AFA vence a fin de año y se encuentra en negociaciones por su continuidad.

“No tengo ni idea”, respondió Martínez sobre la decisión que tomará el entrenador. Y agregó: “Es un tema suyo y de su equipo de trabajo y lo vamos a apoyar en lo que decida”.

El Dibu también se refirió al recambio que atraviesa el plantel argentino y aclaró que los nuevos convocados no son completamente desconocidos para el grupo.

“Los que están no son chicos nuevos, sino chicos que ya han estado”, explicó.

Además, recordó la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y reconoció que el resultado todavía genera una sensación especial dentro del plantel: “Nos va a quedar la espina por mucho tiempo”.

Dibu habló del Premio Yashin y el Balón de Oro

Martínez también fue consultado por los premios individuales. Al hablar sobre el Yashin, que distingue al mejor arquero del mundo, descartó verse como candidato: “Ni loco”, respondió.

En cambio, sí consideró que Messi tiene posibilidades de quedarse con el Balón de Oro.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

La Albiceleste afrontará tres amistosos durante la próxima fecha FIFA: