Confirmaron la prisión preventiva de la expareja de una abogada denunciado por violencia de género

La defensa de Silvio Fernando Perea había solicitado el cese de la prisión preventiva. El planteo fue rechazado y se dispuso que el acusado siga detenido por el plazo legal de dos años.

Hoy 15:20

La Justicia confirmó la prisión preventiva de Silvio Fernando Perea, acusado en una causa por hechos de violencia de género denunciados por su expareja, la abogada Analía Mamani. La medida fue ratificada durante una audiencia encabezada por la jueza de Género, Norma Morán.

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Según se informó durante la audiencia, la defensa de Perea había solicitado el cese de la prisión preventiva. Sin embargo, el planteo fue rechazado por la magistrada, quien dispuso que el acusado permanezca detenido por el plazo legal de dos años, mientras avanza el proceso judicial y se espera la realización del juicio oral y público.

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Uno de los argumentos considerados por la Justicia habría sido el riesgo de fuga. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, Perea manifestó que fijaría domicilio en el barrio porteño de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Para la magistrada, esta circunstancia podría dificultar su comparecencia ante la Justicia de Santiago del Estero cuando sea requerido.

Una denuncia por violencia extrema

La causa se inició a partir de la denuncia realizada por Analía Mamani, quien había relatado públicamente el calvario que, según su testimonio, atravesó durante los aproximadamente dos meses que convivió con Perea.

La mujer describió una relación marcada por episodios de violencia y aseguró haber sufrido distintas agresiones físicas y amenazas. Entre los hechos denunciados se encuentran quemaduras con cigarrillos, el uso de un cuchillo caliente y un episodio en el que habría sido rociada con combustible.

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También relató que en distintas oportunidades fue trasladada en su propio automóvil y que habría recibido amenazas de ser encerrada en el baúl o arrojada del vehículo mientras estaba en movimiento.

La abogada también habló sobre el impacto psicológico de la situación y explicó que atravesó un proceso de recuperación para superar el trauma.

Perea había permanecido prófugo

De acuerdo con el informe judicial, después de la denuncia Perea permaneció prófugo durante un período hasta que finalmente fue localizado y detenido.

Ahora, con la decisión de la jueza Morán, continuará privado de su libertad mientras la investigación avanza hacia una eventual instancia de juicio oral y público.

La causa continuará bajo trámite de la Justicia de Santiago del Estero, mientras la defensa del acusado mantiene sus planteos dentro del proceso. Las acusaciones formuladas contra Perea deberán ser determinadas judicialmente y, hasta tanto exista una sentencia firme, rige el principio de presunción de inocencia.